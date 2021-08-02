Сейчас специалисты ликвидируют последствия урагана. Они планируют завершить работы до конца дня.

К теме Трагедия в Стрыйском парке: предварительная причина падения дерева на молодую пару во Львове

Непогода во Львове вызвала немало бед

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что непогода 1 августа вызвала страшную трагедию – примерно в 23:00 на молодую пару в Стрыйском парке упало дерево.

Оно упало на скамейку, где сидели двое молодых людей – 20-летний парень, военный контрактник из Винницкой области, и 18-летняя девушка. Молодые люди погибли. Я до сих пор не понимаю, как так произошло, ведь во время этой непогоды попадали здоровые деревья, которые бы никогда не должны были упасть,

– заметил мэр.

По его словам, ураган повалил много деревьев. Штормовой ветер вырывал здоровые стволы с корнями и уничтожал линии электропередачи.

"Наши оперативные службы продолжают непрерывно работать. У меня большая просьба к жителям: когда есть предупреждение о буре, будьте осторожны, старайтесь находиться в это время в помещениях, а не на улице. Непогода может привести к любым нестандартным ситуациям", – добавил Садовый.

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Последствия непогоды планируют ликвидировать до конца дня

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александр Одинец рассказал, что коммунальные службы продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды.

"После вчерашней непогоды, по состоянию на сейчас, мы зафиксировали 76 падений деревьев, это не учитывая парки. В результате их падения повреждено 8 авто, есть 30 порывов на сетях наружного освещения Львовсвета. Также нет электроснабжения в нескольких домах в Железнодорожном районе", – добавил чиновник.

По информации Львовоблэнерго, в области обесточена 51 подстанция. По словам Одинца, все деревья, которые 1 августа препятствовали проезду, уже раскряжевали и убрали.

"На улице Липинского поврежден рекламный щит, а также поврежден один МАФ на Сыхове. Сейчас все службы работают, привлекли практически весь состав коммунальщиков для ликвидации последствий непогоды. Думаю, что в течение дня мы все устраним", – отметил чиновник.

Обратите внимание! В Стрыйском парке 1 августа во время урагана на молодую пару упало дерево. 20-летний курсант Национальной академии сухопутных войск и его 18-летняя девушка погибли на месте. По предварительной информации, дерево было здоровым. Оно могло упасть вследствие удара молнии.