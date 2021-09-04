Во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку

В Международном аэропорту "Львов" 4 сентября экстренно приземлился самолет. Он выполнял рейс Ларнака – Львов.

Самолет подал сигнал тревоги

В 12:13 диспетчерам поступил сигналы тревоги от самолета Wizz Air Airbus A320. На его бурту был 131 пассажир.

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Пилоты сообщили диспетчерам о проблемах с управлением передней стойкой шасси. К счастью, самолет благополучно приземлился в 12:29.

С пассажирами все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов,

– подчеркнули в аэропорту.



В аэропорту "Львов" экстренно сел самолет / Фото Игоря Сидина



На борту был 131 пассажир / Фото Игоря Сидина

Инцидент с самолетом, где были нардепы от ОПЗЖ

Недавно самолет авиакомпании "Роза ветров" с нардепами от ОПЗЖ на борту пытался приземлиться в аэропорту Полтавы. Аэродром сейчас находится на реконструкции, поэтому высадка пассажиров там запрещена. Аэропорт сказал, что может принять только пустой самолет. Так воздушное судно несколько часов простояло в Полтаве, а после того вылетело в Харьков. Известно, что пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче.



В "Розе ветров" подтвердили, что на борту были нардепы. Однако в ОПЗЖ говорят, что это "чушь".

Полный текст публикации Международного аэропорта "Львов" в фейсбуке:

Разъяснения по рейсу WZZ6715

4 сентября 2021 года в 12 часов 13 минут был получен сигнал "Тревога". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака – Львов, имеет проблемы с управлением передней стойкой шасси.

Самолет совершил благополучную посадку в 12 часов 39 минут.

С пассажирами (131 человек) все в порядке.

Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов.