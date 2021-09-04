О 12:13 диспетчерам надійшов сигнали тривоги від літака Wizz Air Airbus A320. На його бурту був 131 пасажир.

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Пілоти повідомили диспетчерам про проблеми з керуванням передньою стійкою шасі. На щастя, літак безпечно приземлився о 12:29.

З пасажирами все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів,

– наголосили в аеропорту.



В аеропорту "Львів" екстрено сів літак / Фото Ігоря Сидина



На борту був 131 пасажир / Фото Ігоря Сидина

Інцидент з літаком, де були нардепи від ОПЗЖ

Нещодавно літак авіакомпанії "Роза вітрів" з нардепами від ОПЗЖ на борту намагався приземлитися в аеропорту Полтави. Летовище наразі перебуває на реконструкції, тому висадка пасажирів там заборонена. Аеропорт сказав, що може прийняти лише пустий літак. Так повітряне судно кілька годин простояла у Полтаві, а після того вилетіло до Харкова. Відомо, що пасажири планували завітати до єврейського центру хасидизму у Гадячі.

У "Розі вітрів" підтвердили, що на борту були нардепи. Однак в ОПЗЖ кажуть, що це "нісенітниця".