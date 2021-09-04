Літак подав сигнал тривоги
О 12:13 диспетчерам надійшов сигнали тривоги від літака Wizz Air Airbus A320. На його бурту був 131 пасажир.
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Пілоти повідомили диспетчерам про проблеми з керуванням передньою стійкою шасі. На щастя, літак безпечно приземлився о 12:29.
З пасажирами все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів,
– наголосили в аеропорту.
В аеропорту "Львів" екстрено сів літак / Фото Ігоря Сидина
На борту був 131 пасажир / Фото Ігоря Сидина
Повний текст публікації Міжнародного аеропорту "Львів" у фейсбуці:
Роз'яснення щодо рейсу WZZ6715
4 вересня 2021 року о 12 годині 13 хвилин був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака – Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.
Літак здійснив щасливу посадку о 12 годині 39 хвилин.
З пасажирами (131 особа) все в порядку.
Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів.