Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов розповів, що запит надійшов 30 серпня. На борту літака перебували 15 пасажирів.

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Водночас наразі аеропорт "Полтава" перебуває на реконструкції. Він не має ліцензії та спецдозволу на прийняття бортів із пасажирами.

Ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів,

– наголосив Синєгубов.

На борту були нардепи

Водночас після приземлення літака об 11:30 СБУ повідомила, що на борту перебувають люди. Серед них – нардепи.

Полтавська сторона ухвалила рішення дозволити літаку сісти на смугу. Водночас далі його не пустили, щоб не нехтувати людською безпекою.

Працівники аеропорту поспілкувалися з пасажирами, які перебували на борту. Люди розповіли, що "Роза вітрів" запевнила їх у можливості висадки.

За даними ОДА, на борту начебто перебували 9 народних депутатів. Пасажири планували завітати до єврейського центру хасидизму у Гадячі.

Що кажуть ЗМІ

За даними ЗМІ, літак з людьми простояв у "Полтаві" декілька годин, а тоді полетів до Харкова. На борту начебто перебували:

нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін;

помічник Льовочкіна Олександр Мутель;

депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник;

екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Зауважте! У "Розі вітрів" підтвердили, що люди з переліку перебували на борту літака. Вони знали, що їх можуть не випустити, однак наполягали на маршруті Київ – Полтава. Водночас в ОПЗЖ цю інформацію називають нісенітницею.

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