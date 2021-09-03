Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов рассказал, что запрос поступил 30 августа. На борту самолета находились 15 пассажиров.
Заметьте "Терки" Медведчука и Левочкина: Путин ставит на место своего наемника по просьбе кума
В то же время сейчас аэропорт "Полтава" находится на реконструкции. Он не имеет лицензии и спецразрешения на принятие бортов с пассажирами.
Мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров,
– подчеркнул Синєгубов.
На борту были нардепы
- В то же время после приземления самолета в 11:30 СБУ сообщила, что на борту находятся люди. Среди них – нардепы.
- Полтавская сторона приняла решение разрешить самолету сесть на полосу. В то же время дальше его не пустили, чтобы не пренебрегать человеческой безопасностью.
- Работники аэропорта пообщались с пассажирами, которые находились на борту. Люди рассказали, что "Роза ветров" заверила их в возможности высадки.
- По данным ОГА, на борту якобы находились 9 народных депутатов. Пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче.
Что говорят СМИ
По данным СМИ, самолет с людьми простоял в "Полтаве" несколько часов, а затем улетел в Харьков. На борту якобы находились:
- нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин;
- помощник Левочкина Александр Мутель;
- депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник;
- экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.
Над Харьковщиной заметили иностранный беспилотник
- На Харьковщине 28 августа зафиксировали полет иностранного беспилотника.
- СБУ не сообщила, какой стране принадлежит летательный аппарат. В то же время местных жителей попросили быть внимательными и сообщать о подозрительных людях. Речь идет о тех, кто проявляет чрезмерный интерес к транспортной или военной инфраструктуре, а также – зданиям местной власти.