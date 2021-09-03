Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов рассказал, что запрос поступил 30 августа. На борту самолета находились 15 пассажиров.

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В то же время сейчас аэропорт "Полтава" находится на реконструкции. Он не имеет лицензии и спецразрешения на принятие бортов с пассажирами.

Мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров,

– подчеркнул Синєгубов.

На борту были нардепы

В то же время после приземления самолета в 11:30 СБУ сообщила, что на борту находятся люди. Среди них – нардепы.

Полтавская сторона приняла решение разрешить самолету сесть на полосу. В то же время дальше его не пустили, чтобы не пренебрегать человеческой безопасностью.

Работники аэропорта пообщались с пассажирами, которые находились на борту. Люди рассказали, что "Роза ветров" заверила их в возможности высадки.

По данным ОГА, на борту якобы находились 9 народных депутатов. Пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче.

Что говорят СМИ

По данным СМИ, самолет с людьми простоял в "Полтаве" несколько часов, а затем улетел в Харьков. На борту якобы находились:

нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин;

помощник Левочкина Александр Мутель;

депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник;

экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.

Заметьте! В "Розе ветров" подтвердили, что люди из перечня находились на борту самолета. Они знали, что их могут не выпустить, однако настаивали на маршруте Киев – Полтава. В то же время в ОПЗЖ эту информацию называют ерундой.

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