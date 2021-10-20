Во Львовском автосалоне загорелся Mitsubishi Pajero: жуткое видео пожара

20 октября 2021 , 18:11
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Источник:

ГСЧС Львовщины

Во Львове 20 октября в помещении автосалона загорелся Mitsubishi Pajero. Пожар тушили 32 спасателя.

Инцидент произошел на улице Липинского. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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В автосалоне загорелось авто

В 11:02 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Липинского, 50б. Пламя вспыхнуло в гараже автосалона размером 60 на 30 метров.

Пожарные немедленно выехали на место вызова. Пожар удалось потушить уже через 20 минут. Огонь повредил 3 квадратных метра салона автомобиля Mitsubishi Pajero. Однако здание удалось спасти.

К ликвидации пожара привлекли 32 спасателей и 6 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Смотрите видео, как спасатели тушили пожар:

Коротко о последних подобных событиях в Украине

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Автор: Ольга Котів