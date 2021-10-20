Во Львовском автосалоне загорелся Mitsubishi Pajero: жуткое видео пожара
Источник:ГСЧС Львовщины
Во Львове 20 октября в помещении автосалона загорелся Mitsubishi Pajero. Пожар тушили 32 спасателя.
Инцидент произошел на улице Липинского. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
К теме В Житомире горело студенческое общежитие: есть пострадавшие
В автосалоне загорелось авто
В 11:02 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Липинского, 50б. Пламя вспыхнуло в гараже автосалона размером 60 на 30 метров.
Пожарные немедленно выехали на место вызова. Пожар удалось потушить уже через 20 минут. Огонь повредил 3 квадратных метра салона автомобиля Mitsubishi Pajero. Однако здание удалось спасти.
К ликвидации пожара привлекли 32 спасателей и 6 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания установят правоохранители.
Смотрите видео, как спасатели тушили пожар:
Коротко о последних подобных событиях в Украине
- Во дворе киевской многоэтажки на улице Олейника загорелось 5 подряд авто. Ночью 17 октября там загорелся Renault Megane.
- В Одесской области 18 октября мужчине подожгли сразу 2 крупногабаритных автомобиля. Бус и грузовик сгорели дотла.
- На трассе Днепр – Решетиловка 11 октября загорелся микроавтобус Volkswagen LT 35. В результате пожара погиб 39-летний мужчина, который находился в салоне.
- В Харькове 11 октября загорелась легковушка ВАЗ. На место пожара сразу вызвали спасателей, однако от машины осталось лишь пожарище.
- В Кривом Роге 12 октября на автостоянке загорелась легковушка. Пламя от нее распространилось на 5 соседних авто.