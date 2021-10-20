Інцидент трапився на вулиці Липинського. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

До теми У Житомирі горів студентський гуртожиток: є постраждалі

В автосалоні спалахнуло авто

Об 11:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Липинського, 50б. Полум'я спалахнуло у гаражі автосалону розміром 60 на 30 метрів.

Вогнеборці негайно виїхали на місце виклику. Пожежу вдалось подолати вже через 20 хвилин. Вогонь пошкодив 3 квадратних метри салону автівки Mitsubishi Pajero. Однак будівлю вдалось врятувати.

До ліквідації пожежі залучили 32 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Обставини події та причину виникнення займання встановлять правоохоронці.

Дивіться відео, як рятувальники гасили пожежу:

Коротко про останні подібні події в Україні