Інцидент трапився на вулиці Липинського. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
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В автосалоні спалахнуло авто
Об 11:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Липинського, 50б. Полум'я спалахнуло у гаражі автосалону розміром 60 на 30 метрів.
Вогнеборці негайно виїхали на місце виклику. Пожежу вдалось подолати вже через 20 хвилин. Вогонь пошкодив 3 квадратних метри салону автівки Mitsubishi Pajero. Однак будівлю вдалось врятувати.
До ліквідації пожежі залучили 32 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Обставини події та причину виникнення займання встановлять правоохоронці.
Дивіться відео, як рятувальники гасили пожежу:
Коротко про останні подібні події в Україні
- У дворі київської багатоповерхівки на вулиці Олійника спалахнув 5 поспіль автомобіль. Вночі 17 жовтня там загорівся Renault Megane.
- На Одещині 18 жовтня чоловікові підпалили одразу 2 великогабаритні автомобілі. Бус і вантажівка згоріли вщент.
- На трасі Дніпро – Решетилівка 11 жовтня загорівся мікроавтобус Volkswagen LT 35. Унаслідок пожежі загинув 39-річний чоловік, який перебував у салоні.
- У Харкові 11 жовтня спалахнув легковик ВАЗ. На місце пожежі одразу викликали рятувальників, однак від автівки залишилося лише згарище.
- У Кривому Розі 12 жовтня на автостоянці загорівся легковик. Полум'я від нього поширилося на 5 сусідніх авто.