Повідомлення надійшло рятувальникам о 1:28. Вони негайно вирушили на місце виклику для гасіння вогню.

До теми Від авто залишилося згарище: зняли наслідки жорсткої пожежі в Харкові

Палала Renault

Прибувши у двір 16-поверхівки, вогнеборці побачили охоплену полум'ям припарковану Renault Megane. Зрештою о 1:45 пожежа була повністю ліквідована, але автомобіль зазнав серйозних пошкоджень. У нього згорів моторний відсік, а також вогонь частково знищив салон, лакофарбове покриття і зруйнував лобове скло.



На місце пожежі прибуло 3 одиниці техніки та 15 рятувальників / Фото з фейсбуку Головного управління ДСНС у місті Києві

Минулося без жертв

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав та не загинув. Для гасіння пожежі довелося залучити аж три одиниці техніки та 15 рятувальників.



Ця пожежа стала вже п'ятою у дворі 16-поверхівки на Олійника, 15 протягом останнього часу / Скриншот відео

"Проклятий" двір

Наразі з'ясуванням причин пожежі займаються слідчі. Втім, як пишуть на фейсбуці "Оперативного", у згаданому дворі за останній час згоріло вже п'ять автівок. Крім того, в будинку на Олійника, 15 нещодавно зламали вхідні двері під'їзду й обікрали ліфти.

У дворі Києва спалахнув легковик: відео

Масштабна автопожежа на Дніпропетровщині: схоже

У Кривому Розі на стоянці автомобілів також спалахнула серйозна пожежа. Спершу загорілася одна машина, однак згодом вогонь перекинувся на ще п'ять сусідніх. Осередком займання так само, як і в Києві, стала Renault Megane.

Текст публікакції Головного управління ДСНС у місті Києві:

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

17 жовтня о 1:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Олійника, 15, що у Дарницькому районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у дворі 16-поверхового житлового будинку, в припаркованому автомобілі Renault Megane виникла пожежа. Вогнеборці одразу ж взялися за гасіння пожежі.

О 1:40 загоряння було локалізовано та о 1:45 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, пошкоджено салон автомобіля лобове скло, лакофарбове покриття.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину займання встановлюватиме слідство.