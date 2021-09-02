Во львовском парке Франко проводят ремонт за 4 миллиона гривен за счет анонимного благотворителя

Во Львове отремонтируют одну из крупнейших дорожек парка имени Ивана Франко. Работы оценили ориентировочно в 4 миллиона гривен. Деньги предоставит анонимный благотворитель.

Сейчас в парке демонтируют старое покрытие дорожки. Также там планируют обустроить хорошую систему водоотведения.

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В парке Франко начался ремонт

Руководитель управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова рассказала, что диагональная дорожка, которую нужно отремонтировать, является второй по важности в парке Франко. Сейчас она находится в критическом состоянии.

Проблема заключается в том, что в свое время она была не очень хорошо сделана, соответственно, ее размывают потоки из-за некорректно выполненного водоотвода,

– отметила чиновница.

По ее словам, остальные дорожки имеют лучшее состояние. К примеру, прямую аллею вымостили из клинкерного кирпича, так что с ней все хорошо. Другие же – из отсева. Они сейчас также находятся в лучшем состоянии.

"В то же время эта была в критическом состоянии, поэтому мы запланировали сделать ее так, чтобы она прослужила как минимум 10 – 15 лет. Соответственно, она будет сделана из бетона, со специальными деформационными швами и хорошей системой водоотведения", – добавила Сладкова.

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Стоимость дорожки – 4 миллиона гривен

По словам чиновницы, на дорожке нельзя просто сделать отсев, ведь она расположена на рельефе. Именно поэтому там необходимо гладкое покрытие.

"Поэтому на главной аллее есть клинкерный кирпич, здесь будет покрытие из бетона, а другие дорожки впоследствии будут сделаны из отсева (их мы уже будем планировать на следующий год)", – отметила Сладкова.

Стоимость ремонта составляет около 4 миллионов гривен. Дорожка очень большая – она составляет около трети площади аллей в парке. Работы согласился профинансировать анонимный благотворитель.

"Сейчас на дорожке начались работы по демонтажу, а также сейчас решается вопрос с водоотводом, чтобы там была сухая дорога. Сейчас там лотки для дождевой воды сделаны из гладкого гранита и имеют наклон в сторону бордюра", – добавила чиновница.

По ее словам, было много нареканий, что люди травмировались, а дети падали с самокатов и велосипедов. Поэтому для решения проблемы будут искать другие решения. Ремонтные работы на дорожке планируют завершить до конца 2021 года.