Во львовском Парке культуры дерево упало на аттракцион: фото

Во Львове 17 августа бушевала очередная непогода, которая вызвала много бед. В частности, в Парке культуры штормовой ветер повалил огромный ясень на аттракцион.

Всего в ходе утренней грозы в городе упали 27 деревьев. Большая часть рухнула в парках.

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В Парке культуры дерево упало на аттракцион

Спикер Парка культуры Ирина Вовк рассказала, что на аттракцион "Летучая машина" во время непогоды 17 августа упало дерево.

На аллею и на аттракцион "Летучая машина" упал большой ясень. В нем, вероятно, было повреждено корни. Кроме того, сломана яблоня, туи, каштан и часть ясеня на верхней аллее,

– отметила Вовк.

Большинство последствий непогоды ликвидируют собственными силами. На месте происшествия с утра работают рабочие парка.



Ураган повалил во Львове 27 деревьев / Фото Парк культуры

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"Кроме того, когда падало дерево, то слетели провода. Сейчас электрик занимается налаживанием работы", – добавила пресс-секретарь.

По словам Вовк, к счастью, в результате непогоды никто не пострадал. Кроме этого, в Парке культуры всегда осматривают деревья, чтобы ликвидировать все аварийные. Однако этот ураган был слишком сильным.

Во львовских парках 17 августа упали 18 деревьев. В частности, штормовой ветер повалил их в парках Иоанна Павла II, Лычаковском, Левандовском, Скниловском, Стрыйском и на Песочных озерах и Высоком замке.



В Парке культуры дерево упало на аттракцион / Фото Парк культуры



К счастью, в результате непогоды никто не пострадал / Фото Парк культуры



Специалисты ликвидируют последствия непогоды / Фото Парк культуры