Во Львовском роддоме откроют пункт вакцинации для беременных

Число временных пунктов вакцинации во Львове продолжает увеличиваться. Вскоре еще один откроют в городском роддоме №1 на улице Мечникова.

Беременные и роженицы смогут вакцинироваться против коронавируса сразу в родильном – без очередей и под наблюдением врача. Прививки будут делать препаратом компании Pfizer.

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Во Львовском роддоме откроют пункт вакцинации

Пункт вакцинации в роддоме на улице Мечникова заработает 12 ноября с 12:00 до 17:00. Записаться на вакцинацию против коронавируса можно по номеру 067-38-48-474. Если желающих получить прививку будет много, то пункт будет работать и дальше.

Руководитель городского роддома №1 Людмила Шекета рассказала, что пункт вакцинации поможет беременным и роженицам избежать ожидания вакцинации в общих очередях. Кроме того, они будут прививаться в сопровождении врача акушера-гинеколога и других необходимых специалистов.

Беременные и послеродовые женщины смогут получить консультацию и необходимое обследование до или после вакцинации, если возникнет необходимость быть под наблюдением врача. Ведь у нас есть все необходимые специалисты,

– добавила Шекета.

Чтобы получить прививку против коронавируса, нужно взять с собой паспорт и идентификационный код.

Каждый день во Львове работают стационарные и временные пункты вакцинации, так что все желающие могут получить прививки в любой удобный для них день. Доступные препараты – Pfizer, AstraZeneca и Coronavac. Всю актуальную информацию о работе пунктов вакцинации можно посмотреть по ссылке



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала