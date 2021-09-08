Во Львовском трамвае контролер ударил пассажира, который защитил женщину без билета

Во Львовском трамвае № 6 контролер ударил мужчину, который пытался защитить пассажирку. Женщина передала деньги водителю и ждала билет, однако к ней подошли с проверкой.

Мужчина хотел уже выйти из трамвая, однако его почему-то ударил контролер. В Львовэлектротрансе называют видео инцидента "вырванным из контекста".

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Контролер ударил пассажира трамвая

Во Львове 6 сентября контролер в трамвае № 6 ударил пассажира, который пытался защитить женщину без билета. По словам очевидцев, конфликт начался после того, как на остановке возле церкви Святых Ольги и Елизаветы несколько человек зашли через заднюю дверь трамвая. Львовянка Мария Малетич рассказала, что пассажиры, которые не имели билетов, передали деньги водителю.

В частности, эта женщина. Но у нее еще остались деньги в руке и контролеры подумали, что она не передала. В грубой форме один из контролеров начал у человека требовать 200 гривен штрафа,

– отметила женщина.

Когда пассажиры передали билет от водителя, Малетич его сразу закомпостировала и дала его женщине. Однако контролеры вырвали его из ее рук.

"В это время на следующей остановке начали выходить люди, и мужчина попросил его пропустить. А контролер взял и его ударил, сказав, что можно выходить на другую дверь", – добавила очевидица.

Смотрите видео, как контроллер ударил пассажира:

На видео видно, что контролер со всей силы ударил мужчину, который пытался пройти к выходу. Пострадавшим оказался львовский журналист и фотохудожник Олег Огородник. По его словам, женщина, вероятно, неместная. Она села возле костела.

"Не доехав до цирка, контролеры сорвались и начали к ней приставать. Одна пассажирка начала это снимать на видео. Я сначала молчал, а потом мне это надоело и я сказал, мол, чего вы прицепились, женщина не проехала и пол остановки", – добавил Огородник.

По словам журналиста, контролеры запугивали пассажирку, поэтому она начала плакать. После этого контролер ударил Огородника.

"Вместо выйти на улице Городоцкой, я вышел аж на улице Богдана Хмельницкого. Жалею, что не имел времени доехать с ними до конечной и вызвать полицию", – подытожил мужчина.

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Контролер ударил пассажира в трамвае / Фото Олега Огородника

Контроллер продолжает работать

По словам Марии Малетич, после этого безбилетная пассажирка доехала вместе с контролерами до конечной остановки трамвая на улице Миколайчука.

Сказали, что вызвали наряд полиции. Где-то через 10 минут двое контролеров (мужчина и женщина) сели на трамвай и уехали. Сказали, что у них смена заканчивается,

– добавила женщина.

Еще один контролер остался и продолжал требовать деньги.

"Мы ждали час. Женщина начала плакать, что не будет иметь чем добраться в село. Взяла сумки и ушла. После этого контролер сел в трамвай и также уехал", – отметила очевидица.

Начальник отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Килко убеждает, что контролер никого не бил. По словам чиновника, он видел это видео и оно – "вырвано из контекста".

"По словам контролера, он обнаружил пассажирку без билета, а другие граждане начали за нее заступаться и провоцировать конфликтную ситуацию. Мужчина на видео, который говорит, что его якобы ударили, проходил через толпу. Контролер обратился по этому поводу во Львовское районное управление полиции", – добавил Килко.

По словам чиновника, вероятно, полиция проводит проверку. Правоохранители дадут правовую оценку всей ситуации.

"Видео выложил в сеть неизвестный человек. Никто из свидетелей не является опрошен и с заявлением не обращался. Безбилетная пассажирка покинула место, не дождавшись полиции", – заметил Килко.

Чиновник добавил, что после инцидента контролер продолжает работать.

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