Во Львовском университете вся группа ушла на карантин из-за коронавируса у студента

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко одна из групп биологического факультета перешла на дистанционное обучение. Это случилось из-за того, что один из студентов подхватил коронавирус.

Группа перешла на дистанционное обучение на 2 недели. Это первый подобный случай в университетах Львова.

Интересно Учебным заведениям стоит готовиться к переходу на дистанционное обучение, – Ляшко

В ЛНУ группа ушла на карантин из-за COVID-19

Группа студентов биологического факультета ЛНУ перешла на дистанционное обучение из-за подтвержденного коронавируса у одного из студентов. В деканате подтвердили эту информацию и уточнили, что на самоизоляцию с 8 сентября направили первую группу 4 курса. Они будут учиться дистанционно в течение 2 недель.

В постановлении главного санитарного врача Украины говорится, что студенты, школьники и дошкольники должны переходить на дистанционное обучение, если кто-то из группы или класса заболеет коронавирусом. Конкретные сроки самоизоляции в постановлении не отметили, однако обычно говорится о 2 неделях.

Большинство университетов имеют алгоритмы действий в подобных случаях. В частности, согласно алгоритму ЛНУ, если у одного из студентов есть признаки ОРВИ, его изолируют. Другие же студенты должны постоянно находиться в масках. Больной с признаками ОРВИ может обратиться в медпункт университета и к своему семейному врачу.

Группу обязательно направляют на самоизоляцию, если коронавирус у больного подтвердят. Однако ее могут изолировать и раньше – при первых признаках ОРВИ у студента и до получения им результатов анализов. В пресс-службе ЛНУ отметили, что каждый факультет принимает такие решения самостоятельно, в соответствии с алгоритмом.

Читайте также В Минздраве рассказали, при каких условиях ученики и студенты перейдут на дистанционное обучение

В НУ ЛП также одна группа находится на самоизоляции

В Национальном университете "Львовская политехника" тоже одна группа временно находится на самоизоляции. Согласно алгоритму, который утвердили еще в октябре 2020 года, их направили на дистанционное обучение из-за подозрения на коронавирус у одного из студентов. Пресс-секретарь вуза Наталья Павлишин рассказала, что подозрение на COVID-19 есть еще у троих студентов, однако они еще не контактировали с одногруппниками. Все студенты с подозрениями сейчас проходят обследование.

Подобный алгоритм работает и в других университетах, в частности во Львовском национальном аграрном университете, Украинской академии книгопечатания и Украинском Католическом университете. Случаев заболевания ни в одном из вузов в новом семестре пока не было.

По словам пресс-секретаря УКУ Вероники Саврук, в 2020 году в коллегиуме вуза было отдельное крыло, куда отселяли студентов, которые имели признаки коронавируса и которые обязательно проходили ПЦР-тест. Если результат теста был положительным, больной студент находился на самоизоляции в специально отведенном крыле коллегиума и лечился.

Его группа отправлялась на самоизоляцию и переходила на дистанционное обучение на 14 дней, а затем по желанию могла возобновлять обучение в соответствии с протоколом,

– добавила Саврук.

Заметьте Проблемы образования во время карантина и что будет с обучением в новом 2021 – 2022 году

Большинство преподавателей в вузах – вакцинированы

Согласно требованиям Минздрава, в желтой и оранжевой карантинных зонах проводить обучение очно можно только, если минимум 80% персонала учебного заведения – вакцинированы. По словам первого проректора аграрного университета Виталия Боярчука, в вузе уже привили примерно 70% преподавателей, однако их количество еще будет увеличиваться.

"Мы проводим систематически разъяснительную работу, рассказываем о важности вакцинации, приглашаем всех работников. К нам приезжает мобильная бригада, которая проводит прививки, количество привезенной вакцины всегда достаточное", – добавил Боярчук.

В свою очередь, в ЛНУ вакцинировались более 70% научно-педагогических работников. Сейчас там продолжается вакцинация студентов, преподавателей и работников. Для этого в главном корпусе университета и в общежитиях открыли пункты вакцинации.

В УКУ обе дозы препарата против коронавируса получили почти 80% работников. Вакцинироваться поощряют и студентов, которые могут сделать это на территории кампуса. В то же время во Львовской политехнике пока лишь 56% научно-педагогических работников полностью привились, однако вакцинация по-прежнему продолжается.

К теме Во Львове пункты вакцинации будут работать в вузе и на фестивале: график работы