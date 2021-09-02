Мама бросила из-за врожденного порока: младенца, которого спасали львовские врачи, усыновят

Во Львове роженица отказалась от ребенка из-за врожденного порока. У мальчика не было части пищевода, однако врачам "Охматдета" удалось его вылечить. Младенцем уже заинтересовалась одна из львовских семей.

Еще одного мальчика, которого подбросили в "Окно жизни", уже усыновили. В свою очередь, девочкой, которую в июле оставили под роддомом, заинтересовались несколько семей.

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Младенцем после операции заинтересовалась львовская семья

Мама отказалась от младенца еще в роддоме. Он в течение 4 месяцев жил в областной детской больнице "Охматдет". Малыша назвали Рома. Мальчик родился с тяжелым врожденным пороком – у него не было части пищевода.

К счастью, детским хирургам удалось провести успешную операцию. Сейчас младенец находится в доме ребенка, однако уже есть львовская семья, которая готова заменить ему родителей. Торакальный хирург "Охматдета" Олег Ленив рассказал, что с малышом все будет в порядке.

Мальчика еще не усыновили, но есть семья, которая готова заниматься им. Официально документы на усыновление еще не выданы, но такие намерения в этой семьи есть,

– отметила начальница отдела службы по делам детей Лычаковского района Львова Александра Лива.



Вскоре ребенок найдет новую семью / Фото "Охматдет"

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Еще одного мальчика уже усыновили

Мальчика, которого в начале мая оставили в "Окне жизни" львовской городской детской больницы, уже усыновили. В День защиты детей, 1 июня, его окрестили в медучреждении и назвали Александром-Юрием. Когда от малыша отказались родители, ему было всего 5 дней.

Уже прошли 2 месяца, в течение которых родители, согласно законодательству, могли забрать ребенка. За младенцем никто не пришел, поэтому для него нашли новую семью. Мальчика усыновила львовская семья.

Работники службы по делам детей ЛГС рассказали, что во Львове по состоянию на 1 сентября уже усыновили 29 детей. Еще 104 ребенка пока только мечтают попасть в любящие семьи.



Постепенно дети находят новые семьи / Фото "Охматдет"

Еще одной девочкой заинтересовались многие львовские семьи

В июле под родильным отделением на улице Раппопорта оставили новорожденную девочку. Родители отказались от неечерез 2 часа после появления ребенка на свет.

Начальник управления "Службы по делам детей" ЛГС Ростислав Тымкив рассказал, что в сентябре проходит два месяца, в течение которых родители могли забрать ребенка. Однако они решили этого не делать. Сейчас девочка находится в доме ребенка.

"Поскольку родители не согласились, то в сентябре мы поставим ее на учет по усыновлению. Ею интересовалось очень много людей, но усыновить ее смогут те, кто состоит на учете по усыновлению. Думаю, девочка не долго будет в доме ребенка", – отметил Тымкив.

По словам начальника службы по делам детей ЛОГА Владимира Лиса, на Львовщине охотно усыновляют маленьких детей. А вот старшим и тем, кто имеет сестер и братьев, труднее найти новые семьи.

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