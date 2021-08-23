Машины вылетели в кювет: в сокрушительном ДТП на трассе Львов – Краковец пострадали 6 человек

На Львовщине 22 августа произошло ДТП – столкнулись Киа и Mercedes Sprinter. В результате аварии травмировались 6 человек. Все пострадавшие попали в больницу.

Машины ехали в попутном направлении. В результате столкновения они вылетели в кювет.

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В результате ДТП пострадали 6 человек

Авария произошла примерно в 8:00 на трассе Львов – Краковец вблизи села Когуты Яворивского района.

Там столкнулись машины, которые ехали в попутном направлении, – КИА, за рулем которого был 20-летний житель Яворова, и Mercedes Sprinter, которым управлял 31-летний житель Ивано-Франковщины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Mercedes – мужчины в возрасте 35 и 47 лет и 23-летняя девушка, все – жители Ивано-Франковской области.

Также травмировались две 18-летние пассажирки Киа, жительницы Новояворовска.

Все пострадавшие попали в больницу.



Авария произошла на трассе Львов-Краковец / Фото ГСЧС

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить до 3 трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

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В результате столкновения пострадали 6 человек / Фото ГСЧС

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины