Месяц после смертельного ДТП в Рудках: как чувствуют себя девочки, которые выжили

На Львовщине, в городе Рудки 3 сентября произошло жуткое ДТП – водитель фуры на скорости влетел в здание. В результате аварии погибли 3 человека, однако 2 несовершеннолетним девочкам удалось выжить. Врачи рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие после месяца лечения.

Детей сразу после ДТП госпитализировали во Львовскую городскую клиническую детскую больницу на улице Орлика. Они находились в крайне тяжелом состоянии.

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10-летнюю девочку продолжают лечить

Больше всего пострадала 10-летняя Таня. Она 24 дня находилась в реанимации. По словам главного врача медучреждения Дмитрия Квита, ребенок был действительно в очень тяжелом состоянии. Врачи у нее диагностировали:

тяжелую политравму с травматическим отчленением левой ноги на уровне бедра;

ушиб головного мозга;

перелом правой конечности со смещением;

ушиб легких;

травматический шок.

То есть ее привезли к нам в очень тяжелом состоянии. С давлением 40 на 0. Для специалистов это о многом говорит. Практически ребенок был в крайне угрожающем состоянии,

– отметил Квит.

Над выведением девочки из этого состояния работала большая команда врачей медучреждения – реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, лаборатория и администрация. На 24 день Таню перевели в травматологическое отделение.

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Девочке провели 2 операции

После травматической ампутации ноги медики сформировали девочке культю. Сейчас она заживает без осложнений. На 22 день лечения Таня очнулась.

"Состояние ее было тяжелое, но стабильное. Она получает всю необходимую терапию – медикаментозную, реабилитационную и ортопедическую. С ней работают наши психологи. То есть это мультикомпонентный подход к лечению этой пациентки", – добавил врач.

Девочке на прошлой неделе провели 2 операции – фиксацию нижней сломанной челюсти и стабилизации кости правого бедра. Ранее фиксацию челюсти невозможно было провести, учитывая тяжесть состояния Тани и то, что она 22 дня была без сознания.

"Операция не была такой угрожающей для состояния здоровья или жизни этого ребенка. Ее проводили челюстно-лицевые хирурги. Они зафиксировали челюсть, а травматологи параллельно провели операцию по стабилизации кости правого бедра", – отметил Квит.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы послеоперационный период прошел хорошо. По словам врача, девочку еще минимум неделю будут лечить в ортопедо-травматологическом отделении. После этого ей будет необходима амбулаторная психологическая поддержка и постепенная подготовка к протезированию левой ноги.

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15-летнюю девочку уже выписали домой

Также в детскую больницу на Орлика 3 сентября в тяжелом состоянии госпитализировали 15-летнюю Анастасию. У нее тоже диагностировали ряд травм:

ушиб головного мозга;

глубокую проникающую рану спины с переломом позвонков;

перелом таза;

травматический шок.

Анастасия 7 дней находилась в реанимации. Затем ее перевели в общехирургическое отделение.

Почему в общехирургическое? Потому что у нее глубокая проникающая рана спины, которая была после перевода из реанимации доминантным угрожающим синдромом в ее лечении,

– отметил Квит.

Девочке провели операцию по фиксации таза. В свою очередь, проникающую рану на спине лечили новейшими методами. После операций Анастасия находилась в сознании, в абсолютно адекватном состоянии. Однако из-за психогенной травмы, которую получила школьница, с ней также работали психологи, невропатологи и реабилитологи.

"То есть также к этой девочке применили такой же комплексный подход с участием всех специалистов нашей больницы", – добавил врач.

Анастасию выписали домой. Однако чуть позже ее снова планируют госпитализировать для проведения комплексной реабилитации.

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