Как установили правоохранители, вероятно, что водитель седельного тягача Renault не справился с управлением.

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Тягач протаранил продуктовый магазин

Грузовик выехал на тротуар. После этого тягач сбил электроопору и протаранил продуктовый магазин. На месте аварии погиб водитель Renault и две женщины.

В больницу экстренно доставили несовершеннолетнюю девушку-пешехода. Однако несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь потерпевшей не удалось. Пока правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП.

Обратите внимание! На месте жуткой автокатастрофы работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины и территориального подразделения полиции. Сейчас решают вопрос о квалификации дела.

В соцсетях появилось видео тягача перед аварией

Тем временем в соцсети появилось видео аварии. На кадрах – последние секунды поездки тягача перед ДТП. Запись с камер наблюдения обнародовал председатель Самборского райсовета Виталий Кимак.

Смотрите видео / Видео с Фейсбука Виталия Кимака:

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