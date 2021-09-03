Как установили правоохранители, вероятно, что водитель седельного тягача Renault не справился с управлением.
К теме На Прикарпатье 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних
Тягач протаранил продуктовый магазин
Грузовик выехал на тротуар. После этого тягач сбил электроопору и протаранил продуктовый магазин. На месте аварии погиб водитель Renault и две женщины.
В больницу экстренно доставили несовершеннолетнюю девушку-пешехода. Однако несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь потерпевшей не удалось. Пока правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП.
В соцсетях появилось видео тягача перед аварией
Тем временем в соцсети появилось видео аварии. На кадрах – последние секунды поездки тягача перед ДТП. Запись с камер наблюдения обнародовал председатель Самборского райсовета Виталий Кимак.
Смотрите видео / Видео с Фейсбука Виталия Кимака:
Здесь больше На Львовщине произошло жуткое ДТП: фура разбила магазин, есть погибшие