Авария произошла 3 сентября во Львовской области – у грузовика, вероятно, отказали тормоза, и он врезался в магазин и людей. Тогда на месте погибли 3 человека.

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"Она была его любимая дочь"

В аварии в Рудках погибли 3 человека – водитель фуры, которая врезалась в магазин, и мужчина и женщина, которые стояли на том месте. Жизнь двух девочек удалось спасти, но обе они в тяжелом состоянии.

10-летней Татьяне ампутировали ногу, в сознание она не приходила.

У нее тяжелые травмы головы, грудной клетки, живота и костей.

Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Оксана Качмар, мать девочки, рассказала о трагедии, которая в мгновение изменила жизнь семьи. Тогда ее муж Владимир забрал Татьяну с музыкальной школы.

Они хотели зайти в магазин, остановились, или они шли в магазин, но приехала эта машина. Какая-то волна несчастная, что она перевернулась и упала на них. Их прижало к магазину. Володя закрыл дочь, а сам так пострадал... Мне не разрешили посмотреть на него,

– призналась женщина.

И добавила, что сейчас просто обязана собирать силы по кирпичику, чтобы спасать дочь. О Тане же мать рассказывает так:

"С отцом были очень близки, это была его любимая дочь – самая младшая, самая сладкая. Они везде были вместе. У нас очень много фотографий. Танечка любила путешествовать. Они везде много вместе ходили пешком, на велосипедах катались. Таня была лучшей ученицей в классе. Она отличница. Талантливая очень девочка, очень красиво поет и играет на бандуре. Старшая сестра ею занималась. Учила иностранных языков. Ей было почти 13 лет, как Танечка родилась. Они как подружки. Она очень ею занималась. Я больше по хозяйству".

В семье Качмаров, кроме Тани, есть еще две дочери, старшая из которых имеет ДЦП с рождения. Оксана, которая осталась единственной кормилицей, просит всех неравнодушных о помощи. Особенно с учетом того, что впереди еще очень много расходов на лечение.

Папы нет, наш папа уже на небе. У меня еще старших две девочки. Мы никогда не просили ни у кого денег, всегда справлялись сами. А сейчас такая ситуация... Очень прошу, чтобы все люди молились за мою Танечку. Я спрашиваю у Бога, почему столь суровое испытание?! Потому что мне кажется, что это слишком,

– подытожила Оксана Качмар.

Реквизиты для помощи: 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Иван Петривский;

5168 7554 6065 9010 ("Приватбанк") – Елена Качмар;

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрей Петровский;

5167 8032 0712 9987 ("Ощадбанк") – Елена Качмар;

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.

Не помнит аварии и не понимает, почему в больнице

У другой пострадавшей несколько лучшее состояние, она в сознании. Но и у 15-летней девушки впереди – длительное лечение и реабилитация.

Она такая деликатная, маленькая... Момента столкновения она не помнит, она даже не знает, почему она в больнице. Все что помнит, что несла пакет,

– рассказала бабушка девочки Мария.

Коротко об аварии в Рудках

3 сентября в городе Рудки Самборского района Львовской области в 16:20 на улице Самборской грузовик со щебнем врезался в магазин.

Водитель Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин, часть которого рухнула.

37-летний водитель фуры и двое пешеходов погибли на месте.