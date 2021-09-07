Авария произошла 3 сентября во Львовской области – у грузовика, вероятно, отказали тормоза, и он врезался в магазин и людей. Тогда на месте погибли 3 человека.
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"Она была его любимая дочь"
В аварии в Рудках погибли 3 человека – водитель фуры, которая врезалась в магазин, и мужчина и женщина, которые стояли на том месте. Жизнь двух девочек удалось спасти, но обе они в тяжелом состоянии.
- 10-летней Татьяне ампутировали ногу, в сознание она не приходила.
- У нее тяжелые травмы головы, грудной клетки, живота и костей.
- Врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Оксана Качмар, мать девочки, рассказала о трагедии, которая в мгновение изменила жизнь семьи. Тогда ее муж Владимир забрал Татьяну с музыкальной школы.
Они хотели зайти в магазин, остановились, или они шли в магазин, но приехала эта машина. Какая-то волна несчастная, что она перевернулась и упала на них. Их прижало к магазину. Володя закрыл дочь, а сам так пострадал... Мне не разрешили посмотреть на него,
– призналась женщина.
И добавила, что сейчас просто обязана собирать силы по кирпичику, чтобы спасать дочь. О Тане же мать рассказывает так:
- "С отцом были очень близки, это была его любимая дочь – самая младшая, самая сладкая. Они везде были вместе. У нас очень много фотографий. Танечка любила путешествовать. Они везде много вместе ходили пешком, на велосипедах катались. Таня была лучшей ученицей в классе. Она отличница. Талантливая очень девочка, очень красиво поет и играет на бандуре. Старшая сестра ею занималась. Учила иностранных языков. Ей было почти 13 лет, как Танечка родилась. Они как подружки. Она очень ею занималась. Я больше по хозяйству".
В семье Качмаров, кроме Тани, есть еще две дочери, старшая из которых имеет ДЦП с рождения. Оксана, которая осталась единственной кормилицей, просит всех неравнодушных о помощи. Особенно с учетом того, что впереди еще очень много расходов на лечение.
Папы нет, наш папа уже на небе. У меня еще старших две девочки. Мы никогда не просили ни у кого денег, всегда справлялись сами. А сейчас такая ситуация... Очень прошу, чтобы все люди молились за мою Танечку. Я спрашиваю у Бога, почему столь суровое испытание?! Потому что мне кажется, что это слишком,
– подытожила Оксана Качмар.
Не помнит аварии и не понимает, почему в больнице
У другой пострадавшей несколько лучшее состояние, она в сознании. Но и у 15-летней девушки впереди – длительное лечение и реабилитация.
Она такая деликатная, маленькая... Момента столкновения она не помнит, она даже не знает, почему она в больнице. Все что помнит, что несла пакет,
– рассказала бабушка девочки Мария.
Коротко об аварии в Рудках
- 3 сентября в городе Рудки Самборского района Львовской области в 16:20 на улице Самборской грузовик со щебнем врезался в магазин.
- Водитель Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин, часть которого рухнула.
- 37-летний водитель фуры и двое пешеходов погибли на месте.
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