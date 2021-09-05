В больнице рассказали, что нужна III резус-отрицательная группа крови. Об этом сообщили в Клинической Больнице скорой помощи.

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10-летняя девочка срочно нуждается в III группе крови

10-летняя девочка нуждается в донорской ІІІ резус-отрицательной группе крови. Ребенок пострадал в результате аварии. Медики городской детской больницы уже несколько дней борются в реанимации за ее жизнь,

– рассказали в больнице.

Там уверяют, что делают все возможное для спасения ребенка, но запасы крови, которая очень необходима для борьбы, иссякают.

В больнице просят людей, которые имеют III резус-отрицательную группу крови:

прийти 6 сентября в больницу скорой помощи на улице Миколайчука, 9;

кровь можно сдать с 9 до 12 часов;

необходимо иметь с собой паспорт;

а также пройти на 1 этаж в отделение трансфузиологии.

Обратите внимание! Врачи предупреждают, что перед сдачей крови запрещено употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи, а также курить за два часа.

Авария в Рудках и состояние пострадавших девочек: что известно

3 сентября в Рудках грузовик врезался в здание магазина, сокрушив его. Погибли 3 пешехода, а 16-летняя и 10-летняя девочка – получили тяжелые ранения.

Среди погибших – водитель, женщина и 47-летний мужчина. Погибший мужчина – отец 10-летней Тани, которая сейчас находится в коме и нуждается в донорской крови. Девочке ампутировали ногу.

Известно, что в тот трагический день отец забрал ребенка из ребенка из музыкальной школы. Он остановился возле того злосчастного продуктового магазина, чтобы поправить ребенку курточку, чтобы она не замерзла.

Мать девочки была на работе в Италии. В семье всего 3 детей – 28-летняя Марта, у которой диагноз ДЦП от рождения, 22-летняя Елена, которая является опекуном Марты и 10-летняя Татьяна, пострадавшая в результате аварии.

Знакомые и родные очень просят неравнодушных помочь и дать ребенку шанс на жизнь. Реквизиты для помощи:

5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Иван Петровский

5168 7554 6065 9010 ("Приватбанк") – Елена Качмар

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрей Петровский

5167 8032 0712 9987 ("Ощадбанк") – Елена Качмар

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар