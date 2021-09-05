В больнице рассказали, что нужна III резус-отрицательная группа крови. Об этом сообщили в Клинической Больнице скорой помощи.

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10-летняя девочка срочно нуждается в III группе крови

10-летняя девочка нуждается в донорской ІІІ резус-отрицательной группе крови. Ребенок пострадал в результате аварии. Медики городской детской больницы уже несколько дней борются в реанимации за ее жизнь,
– рассказали в больнице.

Там уверяют, что делают все возможное для спасения ребенка, но запасы крови, которая очень необходима для борьбы, иссякают.

В больнице просят людей, которые имеют III резус-отрицательную группу крови:

  • прийти 6 сентября в больницу скорой помощи на улице Миколайчука, 9;
  • кровь можно сдать с 9 до 12 часов;
  • необходимо иметь с собой паспорт;
  • а также пройти на 1 этаж в отделение трансфузиологии.

Авария в Рудках и состояние пострадавших девочек: что известно

  • 3 сентября в Рудках грузовик врезался в здание магазина, сокрушив его. Погибли 3 пешехода, а 16-летняя и 10-летняя девочка – получили тяжелые ранения.
  • Среди погибших – водитель, женщина и 47-летний мужчина. Погибший мужчина – отец 10-летней Тани, которая сейчас находится в коме и нуждается в донорской крови. Девочке ампутировали ногу.
  • Известно, что в тот трагический день отец забрал ребенка из ребенка из музыкальной школы. Он остановился возле того злосчастного продуктового магазина, чтобы поправить ребенку курточку, чтобы она не замерзла.
  • Мать девочки была на работе в Италии. В семье всего 3 детей – 28-летняя Марта, у которой диагноз ДЦП от рождения, 22-летняя Елена, которая является опекуном Марты и 10-летняя Татьяна, пострадавшая в результате аварии.