У лікарні розповіли, що потрібна ІІІ резус-негативна група крові. Про це повідомили у Клінічній лікарні швидкої допомоги.

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10-річна дівчинка терміново потребує ІІІ групи крові

10-річна дівчинка потребує донорської ІІІ резус-негативної групи крові. Дитина постраждала внаслідок аварії. Медики міської дитячої лікарні вже кілька днів борються у реанімації за її життя,

– розповіли у лікарні.

Там запевняють, що роблять все можливе для порятунку дитини, але запаси крові, яка дуже необхідна для боротьби, вичерпуються.

У лікарні просять людей, які мають ІІІ резус-негативну групу крові:

прийти 6 вересня у лікарню швидкої допомоги, що на вулиці Миколайчука, 9;

кров можна здати з 9 до 12 години;

необхідно мати з собою паспорт;

а також пройти на 1 поверх у відділення трансфузіології.

Зверніть увагу! Лікарі попереджають, що перед здачею крові заборонено вживати алкоголь за 48 годин до здачі, а також курити за дві години.

Аварія у Рудках та стан постраждалих дівчаток: що відомо

3 вересня у Рудках вантажівка врізалася у будівлю магазину, розтрощивши її. Загинуло 3 пішоходів, а 16-річна та 10-річна дівчинка – отримали важкі поранення.

Серед загиблих – водій, жінка та 47-річний чоловік. Загиблий чоловік – батько 10-річної Тетянки, яка зараз перебуває в комі та потребує донорської крові. Дівчинці ампутували ногу.

Відомо, що у той трагічний день батько забрав дитину з дитину з музичної школи. Він зупинився біля того злощасного продуктового магазину, щоб поправити дитині курточку, аби вона не замерзла.

Мати дівчинки була на роботі в Італії. У сім'ї загалом 3 дітей – 28-річна Марта, у якої діагноз ДЦП від народження, 22-річна Олена, яка є опікуном Марти та 10-річна Тетяна, що постраждала внаслідок аварії.

Знайомі та рідні дуже просять небайдужих допомогти та дати дитині шанс на життя. Реквізити для допомоги:

5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський

5168 7554 6065 9010 ("Приватбанк") – Олена Качмар

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський

5167 8032 0712 9987 ("Ощадбанк") – Олена Качмар

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар