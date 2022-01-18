Места для инстаграмных фото: во Львове определили лучше всего оформленные праздничные витрины

Глава Львова Андрей Садовый отметил победителей конкурса на зимние праздники. Они получили дипломы и подарки.

Глава Львова отметил, что европейские города ежегодно могут похвастаться украшением фасадов. Однако не все они интересные, оригинальные и аутентичные.

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"У Львова есть специфика, поэтому мы можем показывать туристам, посетителям много интересной аутентики", – рассказал мэр Львова.

Имею большую честь сегодня наградить вас за ваши декорации, потому что вы не только творите красоту, но и показываете пример, мотивируете, вдохновляете других,

– добавил он.

Кто победил в конкурсе

Первое место получил хлебный магазин "Родинна пекарня" на улице Краковской. Перед лавкой разместили хор ангелов и вертеп. Все элементы декора создали из разнотравья, сухоцветов, льна, пшеницы, ржи и ячменя.



Элемент из оформления "Родинної пекарні" / Фейсбук-страница "Родинної пекарні"

Второе место получило шоурум-кафе Zelen'. Здесь витрину украсили рождественскими веночками и фигурками конфет.

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Шоурум-кафе Zelen`завоевало второе место / Фото Львовского городского совета

Третью строчку заняло кафе SOWA. Они разместили вокруг двери ветви ели и украсили их яркими шаровидными игрушками.



Кафе SOWA получило третье место / Фото Львовоского городского совета

Кроме того, Садовый наградил благодарностью директора ЧП "Форштаг" Валерия Петроченко. Он много лет помогал Львову устанавливать главную елку.

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Как награждали победителей: смотрите видео