Очільник Львова зазначив, що європейські міста щороку можуть похвалитися оздобленням фасадів. Однак не всі вони є цікавими, оригінальними та автентичними.

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"Львів має свою специфіку, тому ми можемо показувати туристам, відвідувачам багато цікавої автентики", – розповів мер Львова.

Маю велику честь сьогодні нагородити вас за ваші декорації, адже ви не лише творите красу, а й показуєте приклад, мотивуєте, надихаєте інших,

– додав він.

Хто переміг в конкурсі

Перше місце отримав хлібний магазин "Родинна пекарня", що на вулиці Краківській. Перед крамницею розташували хор ангелів та вертеп. Всі елементи декору створили з різнотрав'я, сухоцвітів, льону, пшениці, жита та ячменю.



Елемент з оформлення "Родинної пекарні" / Фейсбук-сторінка "Родинної пекарні"

Друге місце отримав шоурум-кав'ярня Zelen'. Тут вітрину прикрасили різдвяними віночками та фігурками цукерок.

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Шоурум-кав'ярня Zelen`виборов друге місце / Фото Львівської міської ради

Третю сходинку посіло кафе SOWA. Вони розмістили навколо дверей гілки смереки та прикрасили яскравими кулястими іграшками.



Кафе SOWA отримало третє місце / Фото Львівської міської ради

Крім цього, Садовий нагородив подякою директора ПП "Форштаг" Валерія Петроченка. Він протягом багатьох років допомагав Львову встановлювати головну ялинку.

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Як нагороджували переможців: дивіться відео