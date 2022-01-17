Цьогоріч українська зелена красуня увійшла до переліку найгарніших у Європі – вона посіла 13 місце, поступившись італійській та обігнавши польську.
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Комунальники почали знімати прикраси зі святкових арок / Скриншот відео
Де "спатиме" велетенське дерево
Оскільки головний атрибут зимових свят був штучним, його зберігатимуть у спеціальному ангарі. Цьогоріч висота ялинки становила 31 метр – таку саму висоту мають 9-поверхові будівлі. Аби унеможливити падіння велетенської конструкції, всередину каркасу залили 20 тонн бетону.
На Софійській площі почався демонтаж новорічної ялинки / Фото з телеграм-каналу "Столиця"
Комунальники почали розбирати різдвяні декорації в середмісті Києва / Фото з телеграм-каналу "Столиця"
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Чим киянам запам'ятається цьогорічна ялинка
- Ялинку, яка засяяла 18 грудня, прикрасили 10 кілометрами гірлянд та 20 тисячами кульок у червоно-золотавій кольоровій гамі.
- Що ж до декорацій, які її оточували, то їх основною темою було народження Христа.
- Навколо дерева встановили вертеп з фігурами Святого сімейства, а простір освітлювали мерехтливими кометами, що символізували різдвяну зірку.
- Крім того, гості локації могли розважитися на ковзанці-тунелі, у відпочинкових зонах, а також поласувати смаколиками на атмосферному ярмарку.