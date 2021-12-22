Московия вместо России: Львовский облсовет предложил переименовать государство-агрессора

Львовский областной совет принял обращение к президенту и Верховной Раде. В нем просит утвердить использование в Украине на всех уровнях названия "Московия" вместо России и Российской Федерации.

В то же время, в отношении граждан России предлагают использовать слово "московиты". За такое обращение свои голоса отдали представители всех фракций.

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Во Львове просят переименовать Россию в Московию

В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия",

– говорится в обращении.

Его депутаты львовского облсовета адресуют президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде "с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название "Московия" вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины".

Как в облсовете аргументируют свою просьбу

Депутаты убеждены, что название России связано с фальсификацией истории для обоснования посягательств государства-агрессора на чужие земли.

"Изменение названия Московского царства (в 1721 году – 24 канал) бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины", – отметили в облсовете.

На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не показана такая страна как Россия, есть только Московия.

К слову, в целом это обращение поддержали 43 депутата Львовского облсовета. Однако это удалось сделать не с первой попытки. На предварительном заседании облсовета оно не набрало достаточно голосов.

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