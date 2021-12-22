Водночас щодо громадян Росії пропонують використовувати слово "московити". За таке звернення свої голоси віддали представники усіх фракцій.

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У Львові просять перейменувати Росію на Московію

Протягом останніх декілька сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія",

– йдеться у зверненні.

Його депутати львівської облради адресують президенту Володимиру Зеленського та Верховній Раді "з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву "Московія" замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України".

Як в облраді аргументують своє прохання

Депутати переконані, назва Росія пов'язана із фальсифікацією історії для обґрунтування зазіхань держави-агресорки на чужі землі.

"Зміна назви Московського царства (у 1721 році – 24 канал) кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України", – наголосили в облраді.

Натомість на картах і атласах XV, XVI та навіть XVIII століття не показано такої країни як Росія, є лише Московія.

До слова, загалом це звернення підтримали 43 депутати Львівської облради. Однак це вдалося зробити не з першої спроби. На попередньому засіданні облради воно не набрало достатньо голосів.

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