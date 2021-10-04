Красной зоны не избежим, мы уже в нее входим, – Садовый

Сейчас Львовщина находится в желтой карантинной зоне. Однако ежедневно количество больных коронавирусом увеличивается. По словам мэра Львова Андрея Садового, вскоре город, по всей вероятности, станет "красным".

Динамика госпитализаций во Львове – тревожная. Горожан призывают вакцинироваться против коронавируса, так как среди новых пациентов с пневмониями – свыше 95% не были вакцинированы.

К теме Стремительный рост больных COVID-19 на Львовщине: эпидемиолог назвала 3 причины

Львов не избежит красной зоны

Садовый рассказал, что из-за увеличения количества больных коронавирусом Львов не избежит красной карантинной зоны.

Мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости,

– отметил мэр города.

Динамика заболеваемости коронавирусом – отрицательная. Также во Львове есть большая нагрузка на больницы.

"По состоянию на утро в больницы скорой помощи были госпитализированы 372 человека. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписан никто. Такая динамика сохраняется последние 2 дня", – добавил городской глава.

По словам Садового, в 8-й больнице также начнут принимать больных коронавирусом. Мэр отметил, что, как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинировались.

"Поэтому вакцинация важна. Относительно вакцинации имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", – подытожил Садовый.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Заметьте В общественном транспорте Львовщины будут проверять соблюдение масочного режима

Какая во Львове ситуация с коронавирусом

В целом с начала пандемии на Львовщине обнаружили более 152,84 тысячи больных коронавирусом.

К сожалению, 3 940 человек умерли от осложнений болезни. В свою очередь, более 137,17 тысячи пациентов выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 73,27 тысячи человек. Умерли 1 950 пациентов, а выздоровели более 66,36 тысячи больных.

Лабораторные центры 3 октября провели 673 ПЦР-теста. 295 из них оказались положительными, из них 39 – тесты львовян.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала