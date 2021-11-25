Мы не можем делать вид, что ничего не происходит, – Садовый о вероятном наступлении России

Мэр Андрей Садовый рассказал, что Россия уже не впервые собирает на границе свои войска и технику. Поэтому украинские города должны быть готовы к работе в четкой субординации с государством.

Львов уже год сотрудничает со специалистами по Emergency Planning College. В этом образовательном правительственном учреждении проводятся стратегические учения для общин.

К теме Москва руководствуется логикой конфликта, – в МИД ответили на фейки России о наступлении Украины

Садовый прокомментировал возможное нападение России

По словам Садового, Россия уже не в первый раз собирает на границе критически большое количество войск и техники.

Мы не можем продолжать притворяться, что все ок и ничего не происходит. Каждый гражданин Украины должен знать, что делать и где быть в случае чрезвычайной ситуации,

– добавил городской голова.

По его словам, 25 ноября на сессии городского совета проголосовали за постановление, которое начнет основательные изменения в управлении безопасностью во Львове.

"Мы реформируем наше профильное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, которое присоединится к тесному сотрудничеству с территориальной обороной. Это еще одна реформа, которую мы начинаем автономно, но не безосновательно", – добавил Садовый.



Во Львове меняют управление безопасностью города / Фото Андрея Садового

Интересно На фоне вероятного вторжения: Путин использует "антиваксов", чтобы дестабилизировать Украину

Городские власти сотрудничают с Emergency Planning College

Мэр отметил, что важно, чтобы все города были готовы к работе в четкой субординации с государством. Львов около года сотрудничает со специалистами по Emergency Planning College.

"Это образовательное правительственное учреждение в Великобритании, где проводят стратегические учения для общин. Они специализируются на усилении восстановления и правильных, быстрых реакциях на чрезвычайные ситуации", – отметил Садовый.

В начале ноября у городских властей был короткий визит в колледж. По словам мэра, именно он стал местом переосмысления и размышления о том, чего не хватает на местном и национальном уровнях.

Поэтому Садовый поблагодарил Посольство Великобритании в Украине. Ведь вместе с ним Львов стал важным путем укрепления своего восстановления и безопасности.

Текст сообщения Андрея Садового:

Россия уже не в первый раз собирает на границе критически большое количество войск и техники. И мы не можем продолжать притворяться, что все ок и ничего не происходит. Каждый гражданин Украины должен знать, что делать и где быть в случае чрезвычайной ситуации.

Сегодня на сессии городского совета проголосовали постановление, которое начнет основательные изменения в управлении безопасностью в нашем городе. Мы реформируем наше профильное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, которое также присоединится к тесному сотрудничеству с территориальной обороной. Это еще одна реформа, которую мы начинаем автономно, но не безосновательно. Нам важно, чтобы города были готовы к работе в четкой субординации с государством.

Около года мы работаем со специалистами по Emergency Planning College. Это образовательное правительственное учреждение в Великобритании, где проводятся стратегические учения для общин. Они специализируются на усилении восстановления и правильных, быстрых реакциях на чрезвычайные ситуации. В начале ноября у нас был короткий визит в колледж. Именно он стал местом переосмысления и размышлений о том, чего не хватает нам на местном и национальном уровнях.

Здесь хочу отдельно вспомнить и поблагодарить Посольство Великобритании в Украине. Вместе с вами мы стали на очень важный путь укрепления восстановления и безопасности нашего города и страны.