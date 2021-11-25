Ми не можемо удавати, що нічого не відбувається, – Садовий про ймовірний наступ Росії

Львів вже рік співпрацює з фахівцями з Emergency Planning College. У цьому освітньому урядовому закладі проводять стратегічні навчання для громад.

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За словами Садового, Росія вже не вперше збирає на кордоні критично велику кількість військ та техніки.

Ми не можемо продовжувати удавати, що все ок і нічого не відбувається. Кожен громадянин України має знати, що робити й де бути у випадку надзвичайної ситуації,

– додав міський голова.

За його словами, 25 листопада на сесії міської ради проголосували за ухвалу, яка започаткує ґрунтовні зміни в управлінні безпекою у Львові.

"Ми реформуємо наше профільне управління з питань надзвичайних ситуацій, яке долучиться також до тісної співпраці із територіальною обороною. Це ще одна реформа, яку ми починаємо автономно, але не безпідставно", – додав Садовий.



У Львові змінюють управління безпекою міста / Фото Андрія Садового

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Міська влада співпрацює з Emergency Planning College

Мер зауважив, що важливо, щоб усі міста були готовими до роботи у чіткій субординації з державою. Тож Львів близько року співпрацює з фахівцями з Emergency Planning College.

"Це освітній урядовий заклад у Великій Британії, де проводять стратегічні навчання для громад. Вони спеціалізуються на посиленні відбудовоздатності та правильних і швидких реакціях на надзвичайні ситуації", – зауважив Садовий.

На початку листопада міська влада мала короткий візит до коледжу. За словами мера, саме він став місцем переосмислення та роздумів про те, чого не вистачає на місцевому та національному рівнях.

Тож Садовий подякував Посольству Великої Британії в Україні. Адже разом із ним Львів став на надважливий шлях зміцнення своєї відбудовоздатності та безпеки.

Текст допису Андрія Садового:

Росія вже не вперше збирає на кордоні критично велику кількість військ та техніки. І ми не можемо продовжувати удавати, що все ок і нічого не відбувається. Кожен громадянин України має знати, що робити й де бути у випадку надзвичайної ситуації.

Сьогодні на сесії міської ради проголосували ухвалу, яка започаткує ґрунтовні зміни в управлінні безпекою у нашому місті. Ми реформуємо наше профільне управління з питань надзвичайних ситуацій, яке долучиться також до тісної співпраці із територіальною обороною. Це ще одна реформа, яку ми починаємо автономно, але не безпідставно. Нам важливо, що міста були готові до роботи у чіткій субординації з державою.

Близько року ми працюємо з фахівцями з Emergency Planning College. Це освітній урядовий заклад у Великій Британії, де проводять стратегічні навчання для громад. Вони спеціалізуються на посиленні відбудовоздатності та правильних і швидких реакціях на надзвичайні ситуації. На початку листопада ми мали коротку візитацію до коледжу. Саме він став місцем переосмислення та роздумів про те чого не вистачає нам на місцевому та національному рівнях.

Тут хочу окремо згадати й подякувати Посольству Великобританії в Україні. Разом з вами ми стали на дуже важливий шлях зміцнення відбудовоздатності та безпеки нашого міста і країни.