У звітах спостерігачів місії насправді немає жодних тверджень про наступальні дії ЗСУ, як нахабно заявляють у Росії. Про це у коментарі 24 каналу розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Новий напад на Україну занадто дорого коштуватиме Росії, – Кулеба

Російські найманці розповсюджують фейки

За словами Ніколенка, такі фейкові заяви потрібні Кремлю, аби надати інформаційне прикриття російським військам біля України. Все це відбувається на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону. Натомість у звітах спостерігачів ОБСЄ мовиться про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях. А також про блокування засобів зв'язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів зі сторони проросійських бойовиків.

Довідка. Цинічну заяву про "наступ України на Донбасі" оприлюднили у міністерстві закордонних справ Росії. Там традиційно намагаються у всьому звинувачувати українську владу.

Ситуація набула безпрецедентних масштабів

Дипломат звернув увагу на те, що главі моніторингової місії ОБСЄ довелося офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу спостерігачів у районах, непідконтрольних українському уряду. Це було ще на початку листопада. Втім, цей заклик, як і багато інших аналогічних, Росія зухвало проігнорувала.

Підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту,

– наголосив Ніколенко.

Й додав, що, зважаючи на все це, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його відомство намагаються максимально консолідувати підтримку міжнародних партнерів. Мовляв, у МЗС прагнуть зміцнювати безпеку українців й стримувати Росію від подальших агресивних дій.

Зверніть увагу! Раніше на цю тему висловився й сам Кулеба. Він запевнив, що жодного наступу на тимчасово окупованому Донбасі Україна не планує. Адже конфлікт прагнуть розв'язати у політико-дипломатичний спосіб.