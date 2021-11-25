Про це на брифінгу повідомила представниця відомства Марія Захарова, пише російське ЗМІ. Зокрема вона зазначила, що нібито у цьому винна українська влада.
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Дипломатка уточнила, що Збройні сили України нібито мають наступати в районі Гранітного та Старомар'ївки. Водночас додала, що про це начебто свідчать дані звіту Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
"Нагнітається ситуація в зоні конфлікту. Продовжує надходити інформація про використання забороненої мінськими угодами зброї, яку доставляють в Україну країни НАТО", – сказала представниця МЗС Росії.
За словами Захарової, так Україна нібито хоче відвернути увагу від інших проблем. Саме тому, додала очільниця, Росія "турбується" щодо цього.
Війна на Донбасі: останні новини
- Місія ОБСЄ зафіксувала 748 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, 23 листопада. Проросійські бойовики також не пропустили 2 патрулі моніторингової місії.
- Наступного дня, 24 листопада, російські найманці обстріляли позиції прикордонників поблизу контрольного пункту в'їзду – виїзду "Мар'їнка" на лінії розмежування. Вогонь бойовики відкривали з мінометів.
- За останніми даними ОБСЄ кількість обстрілів на Донбасі зараз є більшою, аніж до початку дії перемир'я. Ситуація вздовж лінії розмежування вкрай нестабільна.
- Водночас сенатори США заявили, що хочуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів. Ці гроші для Збройних сил України намагатимуться внести до бюджету США на 2022 рік.
- Крім того, США і Польща продовжать консультації щодо військової активності Росії біля кордонів України.