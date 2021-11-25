Про це на брифінгу повідомила представниця відомства Марія Захарова, пише російське ЗМІ. Зокрема вона зазначила, що нібито у цьому винна українська влада.

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Дипломатка уточнила, що Збройні сили України нібито мають наступати в районі Гранітного та Старомар'ївки. Водночас додала, що про це начебто свідчать дані звіту Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Нагнітається ситуація в зоні конфлікту. Продовжує надходити інформація про використання забороненої мінськими угодами зброї, яку доставляють в Україну країни НАТО", – сказала представниця МЗС Росії.

Зверніть увагу! За інформацією місії України при ОБСЄ, командування збройних сил Росії протягом 9 жовтня – 11 листопада активно підвищувало бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За словами Захарової, так Україна нібито хоче відвернути увагу від інших проблем. Саме тому, додала очільниця, Росія "турбується" щодо цього.

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