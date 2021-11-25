Ситуація має тупиковий вигляд, – ОБСЄ

На лінії розмежування чимало житлових будинків та об'єктів інфраструктури зазнали пошкодження через обстріли з важкого озброєння. Про це після засідання ТКГ заявив представник голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунен.

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У середньому кількість порушень режиму припинення вогню на день перевищує аналогічний показник до набрання чинності заходами щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року,

– наголосив Кіннунен.

За його словами, наразі ситуація має тупиковий вигляд. Вона серйозно перешкоджає діяльності спеціальної моніторингової місії та ускладнює життя цивільного населення. Адже неможливість вільно пересуватись для місії ОБСЄ ускладнює встановлення порушень.

Скільки військових загинули за період перемир'я

За 16 місяців "тиші" російські найманці 2 848 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У 759 випадках окупанти використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок порушень домовленостей на Донбасі загинули 66 українських військових. Крім того, 275 зазнали поранень.

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