Ситуация выглядит тупиковой, – ОБСЕ
На линии разграничения много жилых домов и объектов инфраструктуры получили повреждение тяжелым вооружением. Об этом после заседания ТКГ заявил представитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунен.
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В среднем количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года,
– подчеркнул Киннунен.
По его словам, сейчас ситуация выглядит тупиковой. Она серьезно препятствует деятельности специальной мониторинговой миссии и усложняет жизнь гражданского населения. Ведь невозможность свободно передвигаться для миссии ОБСЕ усложняет установление нарушений.
Сколько военных погибло за период перемирия
За 16 месяцев "тишины" российские наемники 2 848 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В 759 случаях оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В результате нарушений договоренностей на Донбассе погибли 66 украинских военных. Кроме того, 275 получили ранения.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- За сутки 24 ноября российские наемники 9 раз нарушили тишину. ВСУ открывали ответный огонь, чтобы заставить врага прекратить обстрел.
- Боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевой машины пехоты, минометов и т.д.
- Больше всего было недалеко от шахты "Бутовка", в направлении Каменки, Нью-Йорка, Луганского, Водяного, Приазовья и Верхнеторецкого.