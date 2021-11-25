Ситуация выглядит тупиковой, – ОБСЕ

На линии разграничения много жилых домов и объектов инфраструктуры получили повреждение тяжелым вооружением. Об этом после заседания ТКГ заявил представитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунен.

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В среднем количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года,

– подчеркнул Киннунен.

По его словам, сейчас ситуация выглядит тупиковой. Она серьезно препятствует деятельности специальной мониторинговой миссии и усложняет жизнь гражданского населения. Ведь невозможность свободно передвигаться для миссии ОБСЕ усложняет установление нарушений.

Сколько военных погибло за период перемирия

За 16 месяцев "тишины" российские наемники 2 848 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В 759 случаях оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате нарушений договоренностей на Донбассе погибли 66 украинских военных. Кроме того, 275 получили ранения.

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