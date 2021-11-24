Заседание ТКГ происходило в видеорежиме. В первую очередь украинская делегация осудила указ российского президента Владимира Путина о товарном сближении с временно оккупированным Донбассом.

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Действия России противоречат Минским договоренностям. Они являются вмешательством во внутренние дела Украины, сознательным шагом к политике интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство,

– подчеркнула делегация.

Направление безопасности

Делегация Украины подчеркнула недопустимость блокировать перемещение наблюдателей ОБСЕ на оккупированных территориях:

23 ноября боевики не пропустили 3 патруля ОБСЕ в Золотое, Станицу Луганскую и Молодежное.

19 ноября российские наемники не позволили наблюдателям проехать в Старомихайловку и угрожали сбить мини-БПЛА. При этом миссия ОБСЕ просто хотела проверить сообщения о повреждении гражданских объектов.

Россия продолжает поддерживать оккупационные администрации. Это фиксирует даже ОБСЕ. С начала 2021 года на Донбасс переместили:

десятки тысяч тонн горючего,

более тысячи тонн боеприпасов,

десятки автомобилей,

танки,

реактивные системы залпового огня,

специальную технику.

Украинская делегация осуждает указанные нарушения и требует обеспечить свободу передвижения патрулей СММ в строгом соответствии с мандатом миссии,

– заявила делегация.

Гуманитарное направление

Украина в ТКГ в очередной раз пожаловалась на то, что боевики не впускают представителей Международного Комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях. Делегация призвала изучить обстоятельства смерти украинского политзаключенного Руслана Макарца в Макеевской колонии.

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Украинская делегация призвала российскую сторону поддержать обращение к Красному Кресту. Речь идет о привлечении всех инструментов, чтобы обеспечить объективное расследование обстоятельств смерти Макарца.

Напомним. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 37-летнего политзаключенного зарезали.

Социально-экономическое направление

Рабочая подгруппа по социальным и экономическим вопросам обсудила вопросы устойчивого обеспечения водоснабжения и мобильной связи.

Настаиваем на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытие КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнение решений Парижского саммита 2019 года,

– подытожила делегация.

Заметим, следующее заседание запланировано на 8 декабря 2021 года.

Полный текст публикации украинской делегации в ТКГ в телеграмме:

Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, который предусматривает признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов о происхождении" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях.

Считаем эти действия РФ противоречащими Минским договоренностям и договоренностям лидеров нормандского формата.

Направление безопасности:

Наша делегация считает неприемлемым постоянные нарушения свободы передвижения СММ ОБСЕ на временно неподконтрольных правительству Украины территориях.

Доступ ко всей территории Украины является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач.

Кроме того, не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций.

Украинская делегация осуждает указанные нарушения и требует обеспечить свободу передвижения патрулей СММ в строгом соответствии с мандатом СММ.

Гуманитарное направление:

Во время заседаний Подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ украинская сторона обращала внимание на проблему с допуском представителей международных гуманитарных организаций к местам заключения лиц, находящихся во временно неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Отсутствие допуска к местам лишения свободы Международного Комитета Красного Креста является вопиющим нарушением совместных согласованных итогов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Украинская сторона добросовестно выполняет свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный допуск Международного Комитета Красного Креста к местам содержания лиц на территории Украины.

Принимая во внимание инцидент, произошедший 11 ноября 2021 г., связанный с гибелью гражданина Макарца, который содержался в Макеевской исправительной колонии представительница Украины в гуманитарной подгруппе на заседании подгруппы подняла вопрос об изучении обстоятельств смерти данного гражданина Украины.