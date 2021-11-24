Засідання ТКГ відбувалося у відеорежимі. Найперше українська делегація засудила указ російського президента Володимира Путіна про товарне зближення з тимчасово окупованим Донбасом.

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Дії Росії суперечать мінським домовленостям. Вони є втручанням у внутрішні справи України, свідомим кроком до політики інтеграції тимчасово окупованих територій України до російського економічного простору,

– наголосила делегація.

Безпековий напрямок

Делегація України наголосила не неприпустимості блокувати переміщення спостерігачів ОБСЄ на окупованих територіях:

23 листопада бойовики не пропустили 3 патрулі ОБСЄ у Золоте, Станицю Луганську та Молодіжне.

19 листопада російські найманці не дозволили спостерігачам проїхати у Старомихайлівку та погрожували збити міні-БПЛА. При цьому місія ОБСЄ просто хотіла перевірити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів.

Росія продовжує підтримувати окупаційні адміністрації. Це фіксує навіть ОБСЄ. З початку 2021 року на Донбас перемістили:

десятки тисяч тонн пального,

понад тисячу тонн боєприпасів,

десятки автомобілів,

танки,

реактивні системи залпового вогню,

спеціальну техніку.

Українська делегація засуджує зазначені порушення та вимагає забезпечити свободу пересування патрулів СММ у суворій відповідності до мандату місії,

– заявила делегація.

Гуманітарний напрямок

Україна в ТКГ вкотре поскаржилася на те, що бойовики не впускають представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до в'язниць на окупованих територіях. Делегація закликала вивчити обставини смерті українського політв'язня Руслана Макарця у Макіївській колонії.

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Українська делегація закликала російську сторону підтримати звернення до Червоного Хреста. Мовиться про залучення всіх інструментів, щоб забезпечити об'єктивне розслідування обставин смерті Макарця.

Нагадаємо. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що 37-річного політв'язня зарізали.

Соціально-економічний напрямок

Робоча підгрупа з соціальних та економічних питань обговорила питання сталого забезпечення водопостачання та мобільного зв'язку.

Наполягаємо на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту 2019 року,

– підсумувала делегація.

Зауважимо, наступне засідання заплановане на 8 грудня 2021 року.

Повний текст публікації української делегації в ТКГ у телеграмі:

Українська делегація заявила протест проти підписання 15 листопада 2021 р. президентом РФ указу, який передбачає визнання Російською Федерацією так званих "сертифікатів щодо походження" товарів, що видаються на тимчасово окупованих територіях.

Вважаємо ці дії РФ такими, що суперечать Мінським домовленостям і домовленостям лідерів нормандського формату.

Безпековий напрямок:

Наша делегація вважає неприйнятним постійні порушення свободи пересування СММ ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях.

Доступ до всієї території України є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування щодо ситуації з безпекою, а також виконання інших передбачених мандатом завдань.

Крім того, не припиняється логістична підтримка окупаційних адміністрацій.

Українська делегація засуджує зазначені порушення та вимагає забезпечити свободу пересування патрулів СММ у суворій відповідності до мандату СММ.

Гуманітарний напрямок:

Під час засідань Підгрупи з гуманітарних питань ТКГ українська сторона звертала увагу на проблему з допуском представників міжнародних гуманітарних організацій до місць ув'язнення осіб, що перебувають у тимчасово непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей України.

Відсутність допуску до місць позбавлення волі Міжнародного Комітету Червоного Хреста є кричущим порушенням спільних узгоджених підсумків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

Українська сторона сумлінно виконує свої міжнародні зобов'язання, забезпечуючи безперешкодний допуск Міжнародного Комітету Червоного Хреста до місць утримання осіб на території України.

Беручи до уваги інцидент, що стався 11 листопада 2021 р., пов'язаний із загибеллю громадянина Макарця, який утримувався в Макіївській виправній колонії представниця України в Гуманітарній підгрупі на засіданні підгрупи порушила питання про вивчення обставин смерті даного громадянина України.