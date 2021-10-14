"МЫ" в период пандемии: во львовском театре Леси состоится презентация интересного медиа-проекта

Во Львове на малой сцене Театра Леси Украинки 17 октября состоится презентация художественного мультимедийного медиа-проекта "МЫ". Все присутствующие смогут посмотреть чрезвычайный цикл репортажей о пандемии.

Презентация начнется в 19:00. Вход – свободный при условии предварительной регистрации.

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Во Львове презентуют медиа-проект о пандемии

Автор проекта "МЫ" Сашко Брама рассказал, что в конце марта 2020 года представителям современного украинского театра стало понятно, что все привычные для них способы взаимодействия с миром и аудиторией стали невозможными на неопределенное время.

Под вопросом оказалась сама возможность последующего существования независимого театра как такового. Этот кризис стал для нас мощным толчком для поиска новых форм взаимодействия с миром,

– добавил Брама.

После введения первого локдауна режиссеры Саша Брама и Елена Апчел начали интересную инициативу. В ее рамках они поощрили представителей различных социальных групп вести видеодокументацию своей жизни в условиях карантина. За несколько месяцев к проекту присоединились более 200 человек. Брама начал монтировать и выкладывать в сеть мини-фильм, в которых люди делились тем, что происходит с ними в условиях локдауна. Именно так и возник проект "МЫ".

После завершения локдауна театральный режиссер взял камеру и поехал в красную зону в Черновцы, чтобы снимать работу врачей инфекционного отделения. С тех пор началась новая страница проекта "МЫ". Появился цикл репортажей на актуальные социальные темы, в частности, о медиках, волонтерах, лидерах антиковидного движения, бездомных и жертвах семейного насилия во время пандемии.

Смотрите тизер художественного медиа-проекта "МЫ":

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Авторы проекта планируют создать документальный фильм

Во время презентации в Театре Леси состоится встреча с командой проекта: режиссером и оператором Сашей Брамой, продюсером и сценаристом Марией Ясинской, репортером и публицистом Людмилой Баталовой.

"Мы пытаемся проникать в различную среду и исследовать парадоксальные процессы и изменения, современниками и свидетелями которых мы являемся. Вглядываться в зоны турбулентности, общественных расколов и всплески пробудившихся коллективных усилий. Исследовать историческое через глубоко субъективное и личное", – отметила Ясинская.

По словам организаторов, на основе собранного материала художники разрабатывают концепцию мультимедийного перформанса и документального фильма. Работу над ним планируют начать позже.

Партнер презентации проекта и будущего показа перформанса – Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки. Мультимедийный медиа-проект "МЫ" воплощают при поддержке Украинского Культурного Фонда.

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