Презентація розпочнеться о 19:00. Вхід – вільний за умови попередньої реєстрації.

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У Львові презентують медіа-проєкт про пандемію

Автор проєкту "Ми" Сашко Брама розповів, що наприкінці березня 2020 року представникам сучасного українського театру стало зрозуміло, що всі звиклі для них способи взаємодії зі світом та аудиторією стали неможливими на невизначений час.

Під питанням опинилось сама можливість наступного існування незалежного театру як такого. Ця криза стала для нас потужним поштовхом для пошуку нових форм взаємодії зі світом,

– додав Брама.

Після введення першого локдауну режисери Сашко Брама та Олена Апчел започаткували цікаву ініціативу. В її межах вони заохотили представників різних соціальних груп вести відеодокументацію свого життя в умовах карантину. За кілька місяців до проєкту приєднались понад 200 людей. Брама почав монтувати та викладати в мережу мініфільми, в яких люди ділилися тим, що відбувається з ними в умовах локдауну. Саме так і виник проєкт "МИ".

Після завершення локдауну театральний режисер взяв камеру і поїхав у червону зону до Чернівців, щоб знімати роботу лікарів інфекційного відділення. Відтоді почалась нова сторінка проєкту "МИ". З'явився цикл репортажів на актуальні соціальні теми, зокрема, про медиків, волонтерів, лідерів антиковідного руху, безхатьків та жертв сімейного насилля в час пандемії.

Дивіться тизер мистецького медіа-проєкту "Ми":

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Автори проєкту планують створити документальний фільм

Під час презентації у Театрі Лесі відбудеться зустріч з командою проєкту: режисером та оператором Сашком Брамою, продюсеркою та сценаристкою Марією Ясінською, репортеркою та публіцисткою Людмилою Баталовою.

"Ми намагаємось проникати у різноманітні середовища та досліджувати парадоксальні процеси та зміни, сучасниками та свідками яких ми є. Вглядатися у зони турбулентності, суспільних розколів та сплески пробуджених колективних зусиль. Досліджувати історичне через глибоко суб'єктивне та приватне", – зауважила Ясінська.

За словами організаторів, на основі зібраного матеріалу митці розробляють концепцію мультимедійного перформансу та документального фільму. Роботу над ним планують розпочати згодом.

Партнером презентації проєкту та майбутнього показу перформансу є Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Мультимедійний медіа-проєкт "Ми" втілюють за підтримки Українського Культурного Фонду.

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