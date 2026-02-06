На территории одной из школ Львова обнаружили предмет, похожий на гранату

В одной из львовских школ обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На место немедленно прибыли правоохранители.

Они обследовали территорию школы. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Что известно о якобы гранате во львовской школе?

На территории школы №60 во Львове около 10:00 обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Его нашла учительница заведения, которая немедленно вызвала полицию.

На место прибыли кинологи и другие соответствующие службы. Угрозы не обнаружили, и учебный процесс продолжился.