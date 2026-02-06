6 февраля, 12:02
На территории одной из школ Львова обнаружили предмет, похожий на гранату
В одной из львовских школ обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На место немедленно прибыли правоохранители.
Они обследовали территорию школы. Об этом сообщает Львовский городской совет.
Что известно о якобы гранате во львовской школе?
На территории школы №60 во Львове около 10:00 обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Его нашла учительница заведения, которая немедленно вызвала полицию.
На место прибыли кинологи и другие соответствующие службы. Угрозы не обнаружили, и учебный процесс продолжился.