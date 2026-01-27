Детали инцидента рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для ZAXID.NET.

В каком состоянии парень, на которого упал лед из дома?

Вызов о пострадавшем парне, на которого упала сосулька с крыши, поступил около 13:00. Медики экстренки, приехавшей на вызов, поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом плеча. 16-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу святого Николая.

Журналисты объяснили, что инцидент произошел на улице Коперника вблизи перекрестка с улицей Словацкого в центре Львова.

Ранее в городском совете призвали жителей обходить крыши, с которых может сползать снег – по возможности не проходить близко к зданиям и обращать внимание на предупредительные ограждения.

Что известно о ледяном апокалипсисе в Украине?