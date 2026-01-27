Деталі інциденту розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для ZAXID.NET.

У якому стані хлопець, на якого впав лід з будинку?

Виклик про постраждалого хлопця, на якого впала буруля з даху, надійшов близько 13:00. Медики екстренки, що приїхала на виклик, поставили попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма та закритий перелом плеча. 16-річного постраждалого госпіталізували в лікарню святого Миколая.

Журналісти пояснили, що інцидент стався на вулиці Коперника поблизу перехрестя з вулицею Словацького в центрі Львова.

Раніше у міській раді закликали мешканців оминати дахи, з яких може сповзати сніг – за можливості не проходити близько до будівель і звертати увагу на попереджувальні обгородження.

