Надевайте маски: в общественном транспорте Львова начались проверки

Во Львове с 18 октября начали действовать усиленные карантинные ограничения. В общественном транспорте города мобильные группы будут проводить проверку соблюдения масочного режима.

Во львовских автобусах, трамваях и троллейбусах действует жесткий карантинный режим. За его нарушение перевозчики будут нести ответственность.

К теме Усиленный карантин во Львове: обнаружили первого невакцинированного работника кафе

В общественном транспорте проводят проверки

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что пассажиров без защитных масок не допускают к проезду в общественном транспорте.

С сегодняшнего дня (18 октября – 24 канал) начались проверки работы всех видов транспорта. Речь и о коммунальных, и о частных перевозчиках. Проверяют соблюдение масочного режима,

– отметил чиновник.

По его словам, мобильные группы будут очень требовательными по соблюдению карантинных требований. О результатах проверок станет известно 19 – 20 октября.

"Отмечу, что на штабе мы также проговаривали вопрос увеличения количества общественного транспорта. Этот вопрос изучается. Конкретные предложения будут сформированы на следующем заседании штаба", – подытожил Москаленко.

По решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, в общественном транспорте Львова перевозчики также должны обеспечить проведение усиленной дезинфекции.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала