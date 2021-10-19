Надевайте маски: в общественном транспорте Львова начались проверки
Источник:Львовский горсовет
Во Львове с 18 октября начали действовать усиленные карантинные ограничения. В общественном транспорте города мобильные группы будут проводить проверку соблюдения масочного режима.
Во львовских автобусах, трамваях и троллейбусах действует жесткий карантинный режим. За его нарушение перевозчики будут нести ответственность.
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В общественном транспорте проводят проверки
Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что пассажиров без защитных масок не допускают к проезду в общественном транспорте.
С сегодняшнего дня (18 октября – 24 канал) начались проверки работы всех видов транспорта. Речь и о коммунальных, и о частных перевозчиках. Проверяют соблюдение масочного режима,
– отметил чиновник.
По его словам, мобильные группы будут очень требовательными по соблюдению карантинных требований. О результатах проверок станет известно 19 – 20 октября.
"Отмечу, что на штабе мы также проговаривали вопрос увеличения количества общественного транспорта. Этот вопрос изучается. Конкретные предложения будут сформированы на следующем заседании штаба", – подытожил Москаленко.Заметьте! По решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, в общественном транспорте Львова перевозчики также должны обеспечить проведение усиленной дезинфекции.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала