Нам всем сегодня 30, – Садовый оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости

Украинцы 24 августа отмечают 30-летие Независимости. Городской глава Львова Андрей Садовый вместе с женой оригинально поздравил соотечественников с праздником.

Несмотря на непогоду, во Львове проведут ряд мероприятий ко Дню Независимости Украины. В частности, утром по улицам города прошел Марш непокоренных.

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Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости

Мэр Львова Андрей Садовый оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости. На своей фейсбук-странице он опубликовал видео, в котором смотрит в зеркало вместе со своей женой Екатериной Кот-Садовой. Мэр делает ей комплимент, и отмечает, что сегодня им обоим по 30 лет, как и всем украинцам.

Прекрасный возраст. На самом деле каждый возраст замечательный, если свободно дышишь и любишь. Скажите себе "С днем ​​рождения!" Потому что это наша страна и наша Независимость. Улыбнитесь и любите! Только искренне! С днем ​​рождения, Родная,

– отметил Садовый.

Звезды украинского шоу-бизнеса также успели приобщиться к празднованию Дня Независимости. Они поздравили украинцев с этим знаковым событием.

Смотрите видеопоздравление Садового: