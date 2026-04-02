Укр Рус
Криминальные новости Львова Наказание будет неотвратимым: во Львовском ТЦК отреагировали на убийство военного
2 апреля, 16:20
2
Обновлено - 16:52, 2 апреля

Наказание будет неотвратимым: во Львовском ТЦК отреагировали на убийство военного

Юлия Харченко
Основні тези
  • Во Львове неизвестный смертельно ранил военнослужащего ТЦК во время исполнения служебных обязанностей и правоохранители проводят спецоперацию по установлению и задержанию нападающего.
  • Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Во Львове неизвестный смертельно ранил военнослужащего ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Правоохранители проводят спецоперацию для установления и задержания нападавшего.

Наказание для нападавшего будет неотвратимым. Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

Смотрите также В результате удара ножом в шею во Львове погиб военный ТЦК

Что рассказали во Львовском ТЦК?

В ТЦК рассказали детали смертельного инцидента. Известно, что во Львове 2 апреля около 13:20 в районе улицы Патона произошло нападение на военнослужащего одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время выполнения служебных обязанностей неизвестный нанес ему смертельный удар в шею.

Сейчас продолжается полицейская спецоперация по поиску нападавшего. К раскрытию преступления привлечены оперативники криминальной полиции, следователи, работники уголовного розыска, патрульные и другие службы полиции Львовщины.

Известно, что следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

В ТЦК выразили соболезнования родным погибшего военнослужащего и подчеркнули, что нападающий обязательно понесет наказание.

Что известно о других деталях смертельного нападения на военнослужащего ТЦК?

  • После оприлюдненной информации правоохранители смогли оперативно установить личность нападающего. Злоумышленником оказался львовянин 1991 года рождения. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно.

  • Известно, что он инспектор Львовской таможни. По словам полиции, мотивы совершенного устанавливаются.

  • Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на смертельный инцидент. Он отметил, что это большая беда, когда в мирном городе уносят жизнь человека. Также добавил, что никаких оправданий этому нет. Городской голова также поблагодарил правоохранителей за скорую реакцию.