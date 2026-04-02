Наказание будет неотвратимым: во Львовском ТЦК отреагировали на убийство военного
Во Львове неизвестный смертельно ранил военнослужащего ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Правоохранители проводят спецоперацию для установления и задержания нападавшего.
Наказание для нападавшего будет неотвратимым. Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.
Что рассказали во Львовском ТЦК?
В ТЦК рассказали детали смертельного инцидента. Известно, что во Львове 2 апреля около 13:20 в районе улицы Патона произошло нападение на военнослужащего одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время выполнения служебных обязанностей неизвестный нанес ему смертельный удар в шею.
Сейчас продолжается полицейская спецоперация по поиску нападавшего. К раскрытию преступления привлечены оперативники криминальной полиции, следователи, работники уголовного розыска, патрульные и другие службы полиции Львовщины.
Известно, что следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
В ТЦК выразили соболезнования родным погибшего военнослужащего и подчеркнули, что нападающий обязательно понесет наказание.
Что известно о других деталях смертельного нападения на военнослужащего ТЦК?
После оприлюдненной информации правоохранители смогли оперативно установить личность нападающего. Злоумышленником оказался львовянин 1991 года рождения. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно.
Известно, что он инспектор Львовской таможни. По словам полиции, мотивы совершенного устанавливаются.
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на смертельный инцидент. Он отметил, что это большая беда, когда в мирном городе уносят жизнь человека. Также добавил, что никаких оправданий этому нет. Городской голова также поблагодарил правоохранителей за скорую реакцию.