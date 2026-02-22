Навсегда 23: во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька

В результате ночного теракта во Львове 22 февраля погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. Она была замужем.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о погибшей в результате теракта?

По данным полиции, девушка закончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала работала в Херсонской области после переезда, а с 2023 года переехала во Львовскую область.

Коллеги вспоминают девушку как доброго и искреннего человека, которая всегда могла выслушать и поддержать. Осенью 2025 года она вышла замуж, ее муж также работает в патрульной полиции, и семья имела общие планы на будущее.

Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строками неописуемая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Неответы на сообщения. Невозвращение домой. Нет слов, которые могли бы это унять. Мы помним! Мы не простим,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Виктории. Светлая память.

Ночью в полицию поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда на место прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства. Повреждения получили служебное авто полиции и гражданское транспортное средство. Открыли уголовное производство по статье о террористическом акте.