Не хватает денег: польская компания остановила ремонт пограничной дороги на Львовщине

Польская подрядная компания "Дрог-Буд" временно остановила ремонт пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская из-за необходимости дополнительного финансирования. Работы продолжались здесь всего 2,5 месяца.

По тендеру, стоимость ремонта этой дороги составляла 21,5 миллиона евро. Однако впоследствии сообщили, что для продолжения выполнения работ нужно еще 9 миллионов евро.

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Ремонт дороги Червоноград-Рава-Русская временно остановили

Польская компания "Дрог-Буд" в 2017 году выиграла тендер на ремонт дороги Червоноград – Рава-Русская. Общая протяженность дороги составляет более 53 километров. Стоимость работ – 21,5 миллион евро. Ремонт дороги финансирует польское правительство.

Работы начали только в июле 2021 года. Тогда в Службе автодорог Львовщины сообщили, что для ремонта нужен 31 миллион евро. По состоянию на начало октября подрядчик провел только подготовительные работы в пределах села Остров. Сейчас ремонт остановили.

Руководитель САД Львовской области Олег Береза рассказал, что когда провели экспертизу и учли специфику всех работ, оказалось, что денег, предусмотренных основным соглашением, мало. Поэтому для продолжения ремонта нужно заключить договор на 9 миллионов евро дополнительного финансирования.

Это дополнительное соглашение, о котором идет речь, определяет специфику всех работ после того, как мы провели экспертизу. К сожалению, объемов контракта в финансовой части этого мало, чтобы закрыть это финансирование, и соответственно возникла необходимость подписать дополнительные документы,

– заметил Береза.

Эти документы подписали неделю назад. По словам чиновника, есть определенная процедура визирования и согласования изменений и дополнений в Укравтодоре, Минфине и Министерстве инфраструктуры. После этого произойдет аналогичный процесс со стороны польской стороны. Как только все документы передадут в Польшу, компания готова продолжить работы.

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Со времени проведения тендера цены изменились

Директор представительства подрядной организации ООО "Дрог-Строй", экс-заместитель главы ЛОГА и председателя Львовского облсовета Валерий Пятак отметил, что стоимость капитального ремонта одного километра дороги Червоноград-Рава-Русская составляет ориентировочно 19 миллионов гривен. По его словам, потребность в дополнительном финансировании возникла из-за того, что тендер состоялся 4 года назад по сметам 8-летней давности. За это время состояние дорог, государственные строительные нормы и цены существенно изменились.

"Как только из Министерства финансов выйдет хотя бы откорректированный основной договор в Варшаву на согласование, то это будет сигнал для нас мобилизовать людей и технику, чтобы снова вернуться на этот объект", – добавил Пятак.

Бучко подчеркнул, что компания "Дрог-Буд" длительное время работает на Львовщине. Кроме этой дороги, она выполняет работы по следующим контрактам:

Яворов – Грушев (ремонт уже завершили);

Смольница – Хыров (работы активно продолжаются);

Нижанковичи – Самбор (ремонт продолжается).