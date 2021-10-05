За тендером, вартість ремонту цієї дороги становила 21,5 мільйона євро. Однак згодом повідомили, що для продовження виконання робіт потрібно ще 9 мільйонів євро.

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Ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська тимчасово зупинили

Польська компанія "Дрог-Буд" у 2017 році виграла тендер на ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська. Загальна протяжність дороги становить понад 53 кілометри. Вартість робіт – 21,5 мільйона євро. Ремонт дороги фінансує польський уряд.

Роботи розпочали лише в липні 2021 року. Тоді у Службі автодоріг Львівщини повідомили, що для ремонту потрібен 31 мільйон євро. Станом на початок жовтня підрядник провів лише підготовчі роботи у межах села Острів. Наразі ремонт зупинили.

Керівник САД Львівщини Олег Береза розповів, що коли провели експертизу і врахували специфіку усіх робіт, виявилося, що грошей, передбачених основною угодою, замало. Тому для продовження ремонту потрібно укласти договір на 9 мільйонів євро додаткового фінансування.

Ця додаткова угода, про яку йдеться, визначає специфіку усіх робіт після того, як ми провели експертизу. На жаль, обсягів контракту у фінансовій частині є замало, щоб закрити це фінансування і відповідно виникла необхідність підписати додаткові документи,

– зауважив Береза.

Ці документи підписали тиждень тому. За словами посадовця, є певна процедура візування і погодження змін та доповнень в Укравтодорі, Мінфіні й Міністерстві інфраструктури. Після цього відбудеться аналогічний процес з боку польської сторони. Як тільки усі документи передадуть у Польщу, компанія готова продовжити роботи.

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З часу проведення тендера ціни змінились

Директор представництва підрядної організації ТзОВ "Дрог-Буд", ексзаступник голови ЛОДА та голови Львівської облради Валерій П'ятак зазначив, що вартість капітального ремонту одного кілометра дороги Червоноград – Рава-Руська становить орієнтовно 19 мільйонів гривень. За його словами, потреба у додатковому фінансуванні виникла через те, що тендер відбувся 4 роки тому за кошторисами 8-річної давнини. За цей час стан доріг, державні будівельні норми та ціни суттєво змінилися.

"Як тільки з Міністерства фінансів вийде хоча б відкоригований основний договір до Варшави на погодження, то це буде сигнал для нас мобілізувати людей та техніку, щоб знову повернутися на цей об'єкт", – додав П'ятак.

Бучко підкреслив, що компанія "Дрог-Буд" тривалий час працює на Львівщині. Окрім цієї дороги, вона виконує роботи за такими контрактами:

Яворів – Грушів (ремонт вже завершили);

Смільниця – Хирів(роботи активно тривають);

Нижанковичі – Самбір (ремонт триває).

Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, ще у 2015 році український та польський уряди підписали договір про надання Польщею кредиту на умовах пов'язаної допомоги на ремонт прикордонних доріг. Його розмір становить 100 мільйонів євро. З них 25 мільйонів виділили на облаштування 3 пунктів пропуску, 68 мільйонів – на реконструкцію 6 прикордонних доріг у Львівській та Волинській областях та 7 мільйонів – для потреб Держприкордонслужби України.