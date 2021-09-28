У Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли, що провалля утворилось на узбіччі траси Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Роботи там виконувала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль – Південь".
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На відремонтованій трасі утворилось провалля
Депутат Червоноградської міської ради Олександр Клімов оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці світлини провалля, яке утворилось на узбіччі нещодавно відремонтованої траси. Останній шар асфальту тут поклали приблизно 3 місяці тому.
На межі колишнього Сокальського району утворилося провалля біля самого асфальту, який нещодавно проклали. А чого нам усім чекати далі? Можливо, під час руху скоро провалиться вантажівка,
– зазначив Клімов.
За його словами, в утворенні провалля знову буцімто винне водовідведення.
"Винне тим, що його зовсім нема. Як і в межах села Боянець та міста Великі Мости", – додав депутат.
На трасі утворилося провалля / Колаж 24 каналу (Фото Олександра Клімова)
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Невдовзі провалля засипали
Після того, як Клімов поширив свій допис, яму загородили. За інформацією видання "Львівські новини", це трапилося менш як за 3 години після публікації. Тоді депутат оприлюднив нову світлину.
"Хто не встиг заскочити в яму та зробити фото – я не винен!", – мовиться у дописі.
Яму оперативно загородили / Фото Олександра Клімова
Наступного дня після публікації допису Клімова в коментарях з'явилось повідомлення від представника Служби автодоріг Львівщини. Він повідомив, що провалля на трасі Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква вже ліквідували.
Роботи виконала у межах гарантійних зобов'язань підрядна організація ТОВ "Автомагістраль – Південь", яка проводила тут поточний ремонт.
"Одразу після утворення небезпеки, шляховики обгородили це місце дорожніми засобами, а сьогодні засипали яму щебенево-піщаною сумішшю", – мовиться у коментарі.
Як підтвердження у Службі автодоріг Львівщини надали фото засипаного провалля.
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Провалля засипали / Фото Служби автодоріг Львівщини