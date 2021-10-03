Президент заслухав презентації від депутатів та міністрів щодо деталізації Плану трансформації України.

До теми Працює потужно, олігархи та зрадники відчувають тиск, – Зеленський про РНБО

Які напрямки:

військова безпека та міжнародні відносини;

енергетична незалежність і "зелена" трансформація;

людський капітал;

технологічний розвиток і ринкові трансформації;

інфраструктура й місцевий розвиток;

продовольчий хаб;

цифровий хаб;

верховенство права.

Зеленський наголосив на успіхах України у сфері розвитку інфраструктури, а також диджиталізації.

Статистично ми будуємо (доріг – 24 канал) більше за всіх на місяць. Номер один у Європі!

– заявив Зеленський.

Головний виклик – боротьба з коронавірусом

Щодо викликів, то основним, на думку президента, наразі одні з головних – у сфері медицини, яка бореться з коронавірусом, Проте новий міністр та профільний комітет Ради, за словами Зеленського, готові до цього.

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Наша політика "нахабна", – Зеленський

Найголовнішою перемогою цього року стала міжнародна суб'єктність України, для чого багато зробили.

У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна". І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! За словами президента Зеленського, до "Слуги народу" є певні питання. Політсила велика за кількістю, проте має мало досвіду. Щодо передвиборчих обіцянок, то, вважає Зеленський, за наступні 2 з половиною роки їх можна виконати.

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