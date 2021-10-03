Президент заслухав презентації від депутатів та міністрів щодо деталізації Плану трансформації України.
До теми Працює потужно, олігархи та зрадники відчувають тиск, – Зеленський про РНБО
Які напрямки:
- військова безпека та міжнародні відносини;
- енергетична незалежність і "зелена" трансформація;
- людський капітал;
- технологічний розвиток і ринкові трансформації;
- інфраструктура й місцевий розвиток;
- продовольчий хаб;
- цифровий хаб;
- верховенство права.
Зеленський наголосив на успіхах України у сфері розвитку інфраструктури, а також диджиталізації.
Статистично ми будуємо (доріг – 24 канал) більше за всіх на місяць. Номер один у Європі!
– заявив Зеленський.
Головний виклик – боротьба з коронавірусом
Щодо викликів, то основним, на думку президента, наразі одні з головних – у сфері медицини, яка бореться з коронавірусом, Проте новий міністр та профільний комітет Ради, за словами Зеленського, готові до цього.
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Наша політика "нахабна", – Зеленський
Найголовнішою перемогою цього року стала міжнародна суб'єктність України, для чого багато зробили.
У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна". І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед,
– сказав Зеленський.
Раніше У Зеленського пояснили мету засідання "слуг народу" в Трускавці
Що відомо про засідання у Трускавці?
Протягом 1 – 2 жовтня на Львівщині тривало виїзне засідання фракції "Слуга народу". Участь у ньому брали не лише народні депутати, а й міністри, а також голова СБУ Іван Баканов та президент Володимир Зеленський.