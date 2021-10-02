Деталі від Зеленського

Президент наголосив, що усі "слуги народу" мають діяти відповідно до визначеної програми. Про це Зеленський заявив журналістам на засіданні фракції у Трускавці.

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Це внутрішньофракційне питання. Я вважаю, що велика помилка зі сторони Діми, чи консультантів, що з ним працюють, що він виносив це питання (розбіжності у поглядах – 24 канал) у публічну сферу та медіа. Секретів ніяких немає,

– запевнив глава держави.

На питання журналістів про те, чи задоволений президент роботою Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради, Зеленський відповів, що для нього тут все просто.

"Будь-хто, чи то спікер Ради, чи голова ОДА мають дотримуватися так званого "меню" від "Слуги народу". Нашої програми. Вона напрацьована. Це наші обов'язки. Якщо ми боремося з олігархами, то підписуємо закон. Якщо ні – шукайте іншу команду. Все просто", – наголосив Зеленський.

Він пригадав введення санкцій проти проросійського Віктора Медведчука. Тоді Разумков виступав проти такого рішення і закликав до іншого способу притягнення політика до відповідальності. На думку Зеленського, мати інші політичні погляди – нормально. Адже ми живемо у демократичній країні.

Але якщо вони інші, ніж у понад 200 людей та інші, ніж у 73% людей, які віддали свої голоси за цю програму, то тоді ти живеш своїм особистим життям,

– зауважив президент.

Що відомо про відкликання Разумкова