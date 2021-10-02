Детали от Зеленского

Президент подчеркнул, что все "слуги народа" должны действовать в соответствии с определенной программой. Об этом Зеленский заявил журналистам на заседании фракции в Трускавце.

Читайте также ОП не имеет к этому отношения, – Подоляк о ситуации с Разумковым

Это внутрифракционный вопрос. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы, или консультантов, которые с ним работают, что он выносил этот вопрос (разногласия – 24 канал) в публичную сферу и медиа. Секретов никаких нет,

– заверил глава государства.

На вопрос журналистов о том, доволен ли президент работой Дмитрия Разумкова в должности председателя Верховной Рады, Зеленский ответил, что для него здесь все просто.

"Любой, будь то спикер Рады, или председатель ОГА должны придерживаться так называемого "меню" от "Слуги народа". Нашей программы. Она наработана. Это наши обязанности. Если мы боремся с олигархами, то подписываем закон. Если нет – ищите другую команду. Все просто", – подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил введение санкций против пророссийского Виктора Медведчука. Тогда Разумков выступал против такого решения и призвал к другому способу привлечения политика к ответственности. По мнению Зеленского, иметь другие политические взгляды – нормально. Ведь мы живем в демократической стране.

Но если они другие, чем у более 200 человек и другие, чем у 73% людей, которые отдали свои голоса за эту программу, то тогда ты живешь своей личной жизнью,

– отметил президент.

Что известно об отзыве Разумкова