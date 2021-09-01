Не хватило на лекарства: на Львовщине грабитель напал на женщину в аптеке

На Львовщине грабитель-рецидивист напал на женщину в аптеке. В то время она рассчитывалась за лекарства. К счастью, у провизорши была "тревожная кнопка".

Правоохранители быстро задержали грабителя. Ему грозит до 6 лет в тюрьме.

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Мужчина напал на женщину в аптеке

Злоумышленник зашел в аптеку около полудня.

Когда женщина, стоявшая перед ним в очереди, рассчитывалась за лекарство, он напал на нее сзади.

Мужчина вырвал из ее рук купюры и пытался убежать.

Тем временем работница аптеки нажала на "тревожную кнопку".

За считанные минуты на место вызова прибыли правоохранители.

Нападавшим оказался 46-летний житель Нового Роздола.

Мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в частности за кражи.



Нападающий отобрал у женщины деньги / Фото полиции Львовщины

Правоохранители задержали грабителя

Следователи начали уголовное производство за "покушение на грабеж". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 4 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Сейчас полицейские продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.

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